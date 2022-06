Ce que dit John Barrowman

Je me cache derrière un arbre juste au cas où quelque chose d'autres surviendrait.



Juste là, il y avait un cadavre. Il y a maintenant plein d'ambulances essayant d'aider les autres victimes. Beaucoup d'entre elles marchent avec des blessures.



La voiture est venue depuis cette rue juste en face et est montée sur le trottoir. On a diné dans le restaurant à côté hier soir.



La voiture est donc venue depuis cette rue, est montée sur le trottoir et a tourné sur cette route, a shooté quelqu'un et est revenu sur le trottoir de cette autre rue-là puis de cette autre rue-là est a foncé sur un groupe de personnes. Ainsi que des (réd: terrasses) de cafés.



La présence de toute cette police est juste incroyable. Ils nettoient les alentours. Le bruit de l'accident quand je suis arrivé... On a vu tout le carnage.



Les hélicoptères sont en train d'arriver pour aider les victimes. Je reviendrai vers vous quand j'aurai davantage d'informations...