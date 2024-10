Une souris a été filmée dans une filiale de la chaîne de kebabs allemande «Haus des Döners».

Vous ne voulez pas manger dans ce kebab

Une vidéo tournée dans une filiale de la chaîne de kebabs «Haus des Döners», à Cologne, montre une souris en train de festoyer sur un tas de viande abandonnée.



Une vidéo publiée sur Tiktok met la célèbre chaîne de kebabs allemande «Haus des Döners» dans l'embarras: on y voit une souris qui, après la fermeture d'une filiale, marche sur un tas de viande laissé à l'abandon sur un comptoir non nettoyé. Selon la chaîne de télévision WDR, la vidéo, qui compte aujourd'hui plus de cinq millions de vues, a été tournée à Cologne.

«Haus des Döners» compte une trentaine de filiales en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont dix à Cologne. La chaîne a indiqué à WDR que l'infestation de souris n'était pas un problème global, mais uniquement relatif à la ville. Des «formations régulières et des contrôles plus stricts» sont désormais prévus afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Pas la première fois

Ce n'est toutefois pas la première fois que «Haus des Döners» est pointée du doigt. Dans une filiale récemment ouverte à Düsseldorf, les inspecteurs ont trouvé de la salade moisie ainsi qu'une chambre froide infestée de moisissures. Des problèmes similaires ont également été constatés dans une filiale dans la région de la Ruhr.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les autorités publient les irrégularités de ce type sur un site accessible au public. Les infractions graves aux règles d'hygiène dans la restauration sont passibles d'une amende d'au moins 350 euros. La filiale où la vidéo de la souris a été tournée n'y figure pas. (pb)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci