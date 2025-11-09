Le président Steinmeier alerte sur les menaces croissantes pesant sur la démocratie

À l’occasion d’un discours symbolique prononcé le 9 novembre, Frank-Walter Steinmeier a mis en garde contre la montée de l’extrême droite et la recrudescence de l’antisémitisme en Allemagne.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Keystone

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a mis en garde dimanche contre «les menaces croissantes» pesant sur la démocratie de son pays. Il a pointé la montée de l'extrême droite et de l'antisémitisme.

«Cent-sept ans après 1918, date de la proclamation de la première République allemande, notre démocratie libérale est sous pression.»

«Les populistes et les extrémistes tournent en dérision nos institutions, empoisonnent le débat public et exploitent la peur», a-t-il ajouté le 9 novembre, date hautement symbolique pour le pays. Elle marque à la fois la proclamation de la République en 1918, les pogroms contre les juifs de 1938 et la chute du mur de Berlin en 1989.

Parmi les maux qui affaiblissent la démocratie, il a cité l'incitation à la haine raciale, la diffusion de slogans nazis, les tentatives violentes de destruction de l'ordre constitutionnel «qu'elles soient d'extrême droite, d'extrême gauche ou islamistes».

Succès de l'AfD

Au cours de son second mandat, qui court jusqu'en 2027, le président Steinmeier a vu augmenter le poids du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD). Cette formation nationaliste et anti-migrants est arrivée deuxième avec 20,5% aux élections fédérales de février dernier.

Celles-ci ont mené à la formation de la coalition des conservateurs et des socio-démocrates, menée par le nouveau chancelier Friedrich Merz au pouvoir depuis six mois, qui n'a cessé de durcir son discours sur l'immigration. Son parti conservateur, la CDU, est désormais au coude à coude, à 25-27%, avec l'AfD, formation nationaliste et anti-migrants.

«Il ne doit pas y avoir de coopération politique avec les extrémistes. Ni au gouvernement ni dans les parlements.» Le président allemand

Antisémitisme dénoncé

Steinmeier, a également mis en exergue «l'augmentation de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023», date de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

«L'antisémitisme n'est pas de retour, car il a toujours été», a-t-il souligné, s'interrogeant: «est-il possible que nous n'ayons pas tiré les leçons de l'histoire?»

«Il vient de la droite, de la gauche et du centre, il existe parmi les immigrés musulmans» Le président allemand

En Allemagne, un nombre record de 6236 crimes et délits antisémites ont été recensés en 2024, presque trois fois plus qu'en 2022. Près de la moitié (48%) étaient attribués à l'extrême droite. (dal/afp)