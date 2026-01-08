ciel couvert
DE | FR
burger
International
Venezuela

Voici le bilan de l'attaque américaine au Venezuela

Soldiers remove their caps in honor of fellow soldiers killed in the U.S. capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife during the soldiers&#039; funeral in Caracas, Venezuela, Wednesday ...
Les forces armées vénézuéliennes ont diffusé mercredi de nombreuses images des funérailles des militaires tués.Keystone

Voici le bilan de l'attaque américaine au Venezuela

Selon Caracas, l'opération américaine menant à l'enlèvement de Maduro a fait au moins 100 morts et autant de blessés. Le président vénézuélien et son épouse ont notamment été touchés.
08.01.2026, 06:0908.01.2026, 06:24

L'attaque, au cours de laquelle les Etats-Unis ont capturé Nicolás Maduro à Caracas, a fait 100 morts, a annoncé mercredi le ministre vénézuélien de l'intérieur. Le président vénézuélien déchu et son épouse ont été blessés pendant l'opération.

«Jusqu'à présent et je dis bien jusqu'à présent, il y a 100 morts, 100, et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible», a affirmé le ministre Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.

Diosdado Cabello, ministre de l&#039;Intérieur, de la Justice et de la Paix du Venezuela.
Diosdado CabelloImage: Imago

La première dame Cilia Flores, l'épouse de Maduro «a été blessée à la tête et a reçu un coup au corps. Le "frère" Nicolás a été blessé à une jambe. Heureusement, ils se remettent de leurs blessures», a ajouté Cabello.

👉Notre suivi en direct de la situation au Venezuela👈

Les forces armées vénézuéliennes ont diffusé mercredi de nombreuses vidéos des funérailles des militaires tués, montrant des dizaines de proches en larmes, des cercueils recouverts de drapeaux vénézuéliens et des discours louant «le courage, la bravoure, l'honneur et la loyauté» des militaires décédés.

Alors qu'il n'existait pas de bilan officiel, l'AFP avait établi recensé au moins un civil, un milicien, 23 militaires vénézuéliens et 32 cubains tués.

Trump parle d'un «accord historique»

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a affirmé lors d'une cérémonie à Caracas qu'il «y a une tache qui ne s'était jamais produite dans notre histoire» dans les relations entre le Venezuela et les Etats-Unis. Investie lundi devant l'Assemblée nationale, elle avait décrété sept jours de deuil en hommage aux victimes.

Rodriguez a toutefois précisé que l'échange commercial avec les Etats-Unis «n'a rien d'extraordinaire ni d'irrégulier», après que la compagnie pétrolière d'Etat PDVSA a annoncé une négociation pour vendre du brut aux Etats-Unis.

Qui est la «tigresse» à la tête du Venezuela?

Le président américain Donald Trump a assuré que les responsables vénézuéliens par intérim allaient remettre aux Etats-Unis «entre 30 et 50 millions de barils de pétrole», l'équivalent d'un à deux mois de production du pays latino-américain. Mercredi, son gouvernement a assuré que cette transaction s'inscrivait dans le cadre d'un «accord historique» avec Caracas, qui ne s'arrêtera pas aux millions de barils qu'il a évoqués.

Embargo sur le pétrole

Donald Trump a ensuite affirmé sur son réseau social que la part que recevra le Venezuela «servira uniquement à acheter des produits américains», notamment des produits agricoles et des médicaments.

Dans son discours mercredi soir, Rodriguez a précisé:

«Nos mains sont tendues vers tous les pays du monde, pour des relations, pour une coopération économique, commerciale et énergétique»

Donald Trump a imposé des sanctions sur le pétrole vénézuélien pendant son premier mandat, créant une forme d'embargo que des acheteurs parviennent à contourner via l'usage de flottes dites «fantômes». Washington se dit prêt à lever ces sanctions «de manière sélective» pour pouvoir commercialiser le pétrole vénézuélien sur le marché traditionnel. (jzs/ats)

Plus d'infos sur la crise entre les Etats-Unis et le Venezuela
La Suisse appelle à la désescalade ++ JD Vance défend Trump
5
La Suisse appelle à la désescalade ++ JD Vance défend Trump
Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis
1
Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis
La chute de «Super-moustache»: homme du peuple a la poigne de fer
1
La chute de «Super-moustache»: homme du peuple a la poigne de fer
de Patrick Fort
Maduro n'est pas le premier président capturé par les Américains
Maduro n'est pas le premier président capturé par les Américains
Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro
1
Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro
Thèmes
Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les prochains pays sur la liste de Trump
Quelques jours seulement après l'enlèvement du président Nicolas Maduro au Venezuela par les forces américaines, Donald Trump n'a pas caché que d'autres pays étaient dans sa ligne de mire, laissant le reste du monde se demander: à qui le tour?
A bord d'Air Force One dimanche, le président américain a évoqué tour à tour devant la presse la Colombie, Cuba, le Groenland, le Mexique, et l'Iran.
L’article