assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
Allemagne

Tout juste élue, une maire poignardée en Allemagne

Police officers stand at a street in Herdecke, Germany, Tuesday, Oct. 7, 2025, after the newly elected mayor of Herdecke, Iris Stalzer, has been found critically injured in her apartment. (AP Photo/Ma ...
Rien n'indique pour l'heure si cet acte de violence était motivé politiquement ou non.Keystone

Tout juste élue, une maire poignardée en Allemagne

Iris Stalzer, la maire récemment élue de la ville de Herdecke, près de Dortmund, a été retrouvée grièvement blessée à son domicile. Son fils adoptif de 15 ans a été interpellé.
07.10.2025, 16:5307.10.2025, 17:25

La maire récemment élue de la ville allemande de Herdecke, près de Dortmund, a été grièvement blessée mardi après avoir été poignardée devant son domicile. Son fils adoptif de 15 ans a été interpellé, alors que les circonstances de l’attaque restent encore floues.

Âgée de 57 ans et membre du SPD (Parti social-démocrate), Iris Stalzer venait de remporter l’élection municipale fin septembre avec plus de 52% des voix dans une petite ville d'environ 23 000 habitants. Sa prise de fonction était prévue pour début novembre.

Iris Stalzer
Iris Stalzer

L’attaque s’est produite en milieu de journée, à proximité immédiate de son domicile, selon le groupe audiovisuel public WDR. Grièvement touchée, l’élue serait parvenue à se réfugier à l’intérieur de son habitation avant d’être prise en charge. Elle a été héliportée vers un hôpital et se trouve actuellement en soins intensifs.

Un antécédent

Les enfants de la victime, âgés de 15 et 17 ans, ont alerté les secours vers 12h40. Selon plusieurs sources, le fils adoptif de l’élue, âgé de 15 ans, a été interpellé menotté.

La fille adoptive aurait également été placée en garde à vue. Selon le magazine Spiegel, la police était déjà intervenue cet été au domicile de la famille pour des faits de violence domestique impliquant la jeune fille.

L'Allemagne sous le choc après l'agression d'un eurodéputé

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes et les motivations de l’agression. Sur les réseaux sociaux, le chancelier allemand Friedrich Merz a dénoncé un «acte odieux» et exprimé sa vive inquiétude:

«Nous craignons pour la vie d’Iris Stalzer»

Le SPD local s’est également dit «choqué» par cette attaque. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
2
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
3
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
En Albanie, un juge est abattu en plein tribunal
Un juge de la cour d'appel de Tirana a été abattu lundi en pleine salle d'audience par un homme qui comparaissait devant lui pour un conflit de droit de propriété. Le tireur a été rapidement arrêté, a annoncé la police albanaise.
Astrit Kalaja était en train de présider l'audience lorsque cet homme a sorti une arme et lui a titré dessus. «Transporté en urgence à l'hôpital, le juge a succombé à ses blessures sur le chemin», a précisé la police dans son communiqué.
L’article