Cette météorite était visible depuis la Suisse

Cette météorite en Allemagne était visible depuis la Suisse

Des fragments de météorite ont fait des dégâts dimanche en Allemagne. Le phénomène a été aperçu depuis la Suisse.
09.03.2026, 07:4009.03.2026, 07:40

Des fragments de météorite ont provoqué des dégâts sur des toits et des habitations dans plusieurs régions de Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest de l'Allemagne, selon la police locale.

Des signalements de dommages ont notamment été enregistrés dans le Hunsrück, l’Eifel et à Coblence, a indiqué un porte-parole de la police à l’agence de presse allemande dpa.

Une météorite géante aurait fait «bouillir» nos océans

Une traînée lumineuse a suscité l’émoi de nombreux habitants dans une grande partie de l’ouest du pays dimanche soir. Sur les réseaux sociaux, des témoins disent l'avoir aperçue depuis les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Hesse, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre et de Bade-Wurtemberg.

Des témoins en Suisse

Selon Blick, le spectacle a également été visible depuis la Suisse, notamment en Argovie. Sur Reddit, un utilisateur zurichois assure également avoir aperçu un objet incandescent dans le ciel, se demandant s’il s’agissait d’une météorite ou d’une fusée.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent la météorite en vol avec sa traînée lumineuse, comme dans la séquence suivante, filmée à Leverkusen.

Vidéo: watson

Une autre vidéo capturée à Cologne montre également la météorite.

Vidéo: watson

Un météore a illuminé le ciel turc
Video: watson
