dégagé22°
DE | FR
burger
International
Allemagne

Des soldats russes formés en Chine inquiètent l'Allemagne

FILE - In this image made from video provided by Russian Defense Ministry Press Service on Jan. 13, 2026, Russian soldiers in Ukraine fire toward Ukrainian positions. (Russian Defense Ministry Press S ...
Des soldats russes en Ukraine en janvier 2026.Image: AP Russian Defense Ministry Pres

Des soldats russes formés en Chine inquiètent l'Allemagne

Selon des articles de presse, l'Armée populaire de libération chinoise serait un soutien à la Russie. Le gouvernement allemand, fortement préoccupé, a convoqué l'ambassadeur de Chine à un entretien urgent.
03.07.2026, 20:5103.07.2026, 20:51

L'ambassadeur de Chine à Berlin «a été invité à un entretien urgent» jeudi, à propos d'articles de presse, selon lesquels des soldats russes seraient formés en Chine, a-t-on indiqué vendredi au ministère allemand des Affaires étrangères.

Ces articles font état d'un soutien à la Russie de la part d'acteurs étatiques chinois, notamment de l'Armée populaire de libération chinoise, ajoute le ministère allemand qui juge cela «très préoccupant».

«Berlin a déjà exprimé à de nombreuses reprises que la Russie constitue la plus grande menace pour notre sécurité euro-atlantique. Le soutien déterminant et croissant de la Chine à la guerre d'agression brutale menée par la Russie concerne donc directement l'Allemagne en matière de sécurité.»
Le ministère allemand des Affaires étrangères

L'Allemagne est préoccupée

Le gouvernement allemand souligne régulièrement, lors de ses échanges avec Pékin, à quel point le soutien de la Chine à la Russie le préoccupe. C'est notamment ce qu'a fait le chancelier Friedrich Merz lors de sa visite en Chine en février, rappelle le ministère allemand des affaires étrangères qui dit «aborder cette question de manière approfondie avec ses partenaires européens».

L'Ukraine juge ce canon développé en Suisse «extrêmement peu fiable»

Le 20 mai dernier, le quotidien allemand Die Welt avait rapporté que l'armée chinoise avait formé secrètement sur son territoire plusieurs centaines de soldats russes, dont certains avaient été déployés en Ukraine, s'appuyant sur des documents classés de services de renseignement européens.

Ces révélations, qui n'avaient pas pu être confirmées indépendamment, étaient survenues en plein sommet réunissant les deux alliés, Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin. (ag/ats)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Europe s&#039;apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L'Europe s'apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L&#039;Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l&#039;exploite à fond
1
L'Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l'exploite à fond
de Kurt Pelda, Kiev et Odessa
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
La Colombie bascule très à droite
1
La Colombie bascule très à droite
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Un couple a escaladé l'Empire State Building
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette décision d'un tribunal français fera très mal à Total
Totalenergies, le groupe français producteur d'énergies fossiles, devra désormais intégrer dans ses comptes les émissions de CO2 générées par ses clients. A défaut, il s'expose à une amende.
Les organisations de défense du climat se réjouissent. Selon l'ONG Notre Affaire à Tous, cette décision de justice aura des répercussions mondiales et conduira, à terme, à une baisse de la production de pétrole et de gaz.
L’article