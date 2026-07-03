Des soldats russes en Ukraine en janvier 2026. Image: AP Russian Defense Ministry Pres

Des soldats russes formés en Chine inquiètent l'Allemagne

Selon des articles de presse, l'Armée populaire de libération chinoise serait un soutien à la Russie. Le gouvernement allemand, fortement préoccupé, a convoqué l'ambassadeur de Chine à un entretien urgent.

Plus de «International»

L'ambassadeur de Chine à Berlin «a été invité à un entretien urgent» jeudi, à propos d'articles de presse, selon lesquels des soldats russes seraient formés en Chine, a-t-on indiqué vendredi au ministère allemand des Affaires étrangères.

Ces articles font état d'un soutien à la Russie de la part d'acteurs étatiques chinois, notamment de l'Armée populaire de libération chinoise, ajoute le ministère allemand qui juge cela «très préoccupant».

«Berlin a déjà exprimé à de nombreuses reprises que la Russie constitue la plus grande menace pour notre sécurité euro-atlantique. Le soutien déterminant et croissant de la Chine à la guerre d'agression brutale menée par la Russie concerne donc directement l'Allemagne en matière de sécurité.» Le ministère allemand des Affaires étrangères

L'Allemagne est préoccupée

Le gouvernement allemand souligne régulièrement, lors de ses échanges avec Pékin, à quel point le soutien de la Chine à la Russie le préoccupe. C'est notamment ce qu'a fait le chancelier Friedrich Merz lors de sa visite en Chine en février, rappelle le ministère allemand des affaires étrangères qui dit «aborder cette question de manière approfondie avec ses partenaires européens».

Le 20 mai dernier, le quotidien allemand Die Welt avait rapporté que l'armée chinoise avait formé secrètement sur son territoire plusieurs centaines de soldats russes, dont certains avaient été déployés en Ukraine, s'appuyant sur des documents classés de services de renseignement européens.

Ces révélations, qui n'avaient pas pu être confirmées indépendamment, étaient survenues en plein sommet réunissant les deux alliés, Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin. (ag/ats)