Pourquoi les Allemands réfléchissent à interdire ce parti politique

De plus en plus de voix se sont élevées, portées surtout par le parti social-démocrate, pour réclamer une interdiction de l'AfD. (sda/ats/afp)

Le parti dépasse même les 30% dans les Länder d'ex-Allemagne de l'Est , comme la Saxe, la Thuringe et le Brandebourg où des élections régionales cruciales se tiendront au deuxième semestre.

«Celui qui rêve de 'reconquête' et 'remigration' est en phase avec les idées qui ont ouvert la voie aux lois raciales inhumaines des nationaux-socialistes de la conférence de Wannsee (réd: où a été décidée la solution finale pour les juifs) et de la Shoah», a martelé sous les applaudissements Nancy Faeser:

Jordan Bardella, le «cyborg» de Le Pen dans le viseur de France 2

Il était sur toutes les lèvres durant la campagne présidentielle de Marine, en 2022. Plus jeune, plus dangereux et plus doué que «maman», le très jeune président du Rassemblement national pourrait hériter du siège de premier ministre en 2027. Portrait d'une bestiole politique redoutée, au point d'être dans le viseur, ce jeudi soir, de Complément d'enquête.

Jeudi matin, le siège du Rassemblement national était sur le pied de guerre. Quelques heures plus tard, son jeune président passera à la moulinette des journalistes de Complément d'enquête. Le magazine d'investigation, après avoir chatouillé Hanouna et terrassé Depardieu, épingle Jordan Bardella. Une émission qui sera bel et bien maintenue à l'antenne, raconte France Télévisions, malgré les tentatives du parti d'extrême droite d'empêcher sa diffusion, par l'intermédiaire d'huissiers.