Election du premier maire d'extrême droite en Allemagne

«Les électeurs veulent ce parti, c'est là que la situation est grave», a indiqué Thomas Krüger. «Certaines positions se sont ancrées dans une partie de la société, qui ne sont pas conciliables avec les principes démocratiques et qui sont inacceptables», a-t-il ajouté. (ats/jch)

Lors des dernières législatives en 2021, le parti d'extrême droite avait enregistré un score inférieur de moitié, avec 10,3% des suffrages. Il est particulièrement implanté dans l'est du pays, qui se sent laissé pour compte.

Elle intervient dans un contexte de forte poussée dans les sondages de ce mouvement anti-migrants, eurosceptique et défendant des positions pro-russes, qui fut créé il y a dix ans. Selon un récent sondage publié par le quotidien allemand Bild , le mouvement devance avec 20% des intentions de vote le Parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz (19%).

De même, une commune du sud-ouest du pays de 12 000 habitants, Burladingen, a été dirigée entre 2018 et 2020 par un élu AfD, mais ce dernier n'avait pas été élu sous les couleurs du parti, il l'avait rejoint en cours de mandat.

Le maire sera en fonction à plein temps et, selon tous les grands médias allemands, il s'agit bien de ce point de vue d'une élection inédite.

Le parti d'extrême droite allemand AfD a franchi dimanche soir une nouvelle étape dans sa progression électorale. Il a fait élire son premier maire à plein temps d'une commune de l'est du pays, une semaine après ravi sa première collectivité territoriale.

Des pancartes sur lesquelles on peut lire «Notre pays d'abord» brandis par des militants extrême droite à Berlin.

Des pancartes sur lesquelles on peut lire «Notre pays d'abord» brandis par des militants extrême droite à Berlin. Keystone

«Le chaos en Russie est un cauchemar pour Pékin»

Le quasi-coup d'Etat d'Evgueni Prigojine a ébranlé l'alliance entre la Chine et la Russie. Marina Rudyak et Noah Barkin, deux spécialistes de la Chine, expliquent pourquoi Xi Jinping espère malgré tout que Vladimir Poutine restera au pouvoir, pourquoi la Chine n'a aucun intérêt à intervenir militairement à Taïwan et pourquoi elle aspire à un monde multipolaire.

Qui est le plus grand perdant de la tentative de coup d'Etat en Russie? Vladimir Poutine ou Xi Jinping?

Marina Rudyak: La Chine a une très longue frontière avec la Russie. Le chaos en Russie est donc un cauchemar pour Pékin. Une lutte de pouvoir rend la Russie très imprévisible. Dans un communiqué, le gouvernement chinois a donc déclaré: «Nous avons besoin de plus de coordination». C'est un signe très fort qui montre que le gouvernement chinois n'est pas du tout content de la situation.