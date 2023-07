Cet ancien conseiller national PDC rejoint l'UDC

«Je pourrais amener à l'UDC ma vision internationale et mon expérience d'entrepreneur»

«En tant qu’entrepreneur suisse actif dans le monde entier, je vois combien la neutralité est importante pour notre prospérité et notre réputation tout autour du globe»

Après avoir été poussé vers la sortie en 2021 par le PDC, devenu Le Centre entre-temps, et avoir vainement tenté sa chance au PLR, le Vaudois de 73 ans a officiellement rejoint l'UDC de Pully , commune dans laquelle il réside. Sa nouvelle formation politique l'a fait savoir dimanche dans un communiqué.

L'ancien président du conseil d'administration de La Poste et ex-conseiller national PDC (2015-2019), Claude Béglé, rebondit à l'UDC. Il a été accueilli vendredi soir par la section locale de Pully.

Plus de «Suisse»

Larmes, sourires et petite moto: le deuil polémique de la mère de Nahel

Les plus lus

«On doit attendre plus de 7h à l'aéroport»: au cœur de la grève à Genève

Elle aura duré 24 heures et s'est achevée par la victoire des grévistes, face à la direction de l'aéroport de Genève. watson a assisté à une folle matinée, qui a vu plus de 150 vols annulés et des milliers de passagers bloqués.

Ils étaient quelques dizaines à se réunir en ce vendredi 30 juin à 6h30, sur le parking Kiss and Fly de l'aéroport de Genève. Une sono, un micro et des drapeaux épars. Au milieu des grévistes, Jamshid Pouranpir, délégué syndical SSP, n'en démord pas: «Nous n'allons rien lâcher, le projet de la direction de Genève Aéroport doit être retiré. C'est à la poubelle qu'il doit aller.» Coiffé d'une casquette SSP, le délégué tente de haranguer les employés venus manifester, mais l'ambiance est encore un peu timide en ce début de matinée. «Il faut les appeler et les faire venir», lance-t-il en évoquant les collègues qui n'ont pas encore rejoint le piquet de grève. Car en ce petit matin du vendredi 30 novembre, le bras de fer ne fait que commencer👇🏽.