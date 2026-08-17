Les pompiers ont combattu le feu dimanche 16 août. Keystone

Incendie en Belgique: une ville allemande partiellement évacuée

L'incendie de forêt qui touche la Belgique oblige les autorité à évacuer la ville allemande de Monschau, à la frontière. Les flammes ont brûlé des milliers d'hectares.

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La ville allemande de Monschau, frontalière de la Belgique, a ordonné dimanche soir l'évacuation immédiate d'un quartier en raison du vaste incendie qui ravage une forêt belge. Les flammes, qui ont déjà dévasté 3000 hectares, se rapprochent de l'Allemagne.

Dans un communiqué publié vers 22h30, la mairie de cette ville de 12 000 habitants indique avoir décidé d'évacuer deux rues «compte tenu de la propagation actuelle du feu et des fumées» ainsi que des prévisions météorologiques. Des notifications d'alerte ont été envoyées aux habitants, pour qui un centre d'accueil temporaire a été mis en place dans une école.

La mairie ajoute:

«Cette mesure vise à protéger la population. L'évolution de l'incendie est évaluée en continu»

Plus tôt dans l'après-midi, Monschau (Montjoie) avait déjà recommandé de quitter les lieux, quand le front des flammes se situait à 1,5 kilomètre de la frontière allemande et à 1,8 kilomètre de la zone habitée la plus proche.

Pompiers allemands en appui

L'incendie en cours en Belgique a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée difficile d'accès et est l'un des pires de l'histoire du pays.

Dans l'après-midi, la ville de Monschau pointait que les flammes ne devraient pas atteindre le territoire allemand, mais qu'«une forte pollution de l'air à cause des fumées» serait à prévoir.

Les pompiers d'Aix-la-Chapelle et de la région viennent en appui à la lutte contre l'incendie, ajoute le communiqué actualisé.

Les autorités belges avaient déjà ordonné l'évacuation de la localité de Küchelscheid, à 10 minutes en voiture de Monschau.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, 1800 personnes avaient par ailleurs été évacuées dans l'ouest de l'Allemagne à cause d'un incendie affectant 300 hectares et menaçant des habitations.

Le feu est désormais en grande partie maîtrisé, ont annoncé dimanche les autorités locales à la chaîne de télévision publique WDR. (sda/ats/afp/svp)