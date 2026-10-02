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Nike est en galère et veut retrouver son «swoosh»

Nike lance une vaste restructuration pour réduire ses coûts de 2,5 milliards de dollars. Des emplois disparaîtront, alors que les ventes continuent de reculer.

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Le groupe américain de vêtements et d'équipements sportifs Nike a annoncé jeudi un «nouveau modèle opérationnel» qui devrait notamment entraîner des suppressions d'emplois, afin de dégager environ 2,5 milliards de dollars d'économie d'ici son exercice fiscal 2031.

Le PDG du groupe, Elliott Hill, a adressé un message aux employés expliquant longuement ce virage opérationnel, baptisé «Pace», qui se traduira par «moins d'emplois au sein de Nike». Le groupe à la célèbre virgule, baptisée «Swoosh», cherche ainsi à retrouver son élan.

Elliott Hill, président et CEO de Nike. Image: dr

Mais, a-t-il précisé, les décisions concernant les emplois affectés seront prises ultérieurement et toute information sur le nombre et les zones géographiques touchées qui pourraient sortir d'ici là dans les médias notamment seront «des spéculations», a-t-il prévenu.

Lors d'une audioconférence avec des analystes, il a expliqué prévoir «une réduction des niveaux et la distribution de davantage de ressources vers des pays, des territoires, des villes pour donner aux équipes locales davantage de responsabilité sur les gains dans leurs marchés».

300 millions en indemnités de licenciement

Dans un communiqué consacré aux résultats du premier trimestre de son exercice décalé 2027, le groupe précise s'attendre à des charges avant impôts d'environ un milliard de dollars, principalement liées à des «dépenses de personnel», et à environ 300 millions en indemnités de licenciement.

Quelque 300 millions de dollars devraient être imputés sur l'exercice fiscal 2027 (de juin à mai), a-t-il fait savoir.



Le nouveau modèle opérationnel «comprend des efforts pour moderniser la chaîne mondiale d'approvisionnement de Nike, établir un nouveau site en Inde pour améliorer les capacités de l'entreprise, un réalignement sur trois zones géographiques et la poursuite de la réorganisation de l'entreprise pour réduire les coûts», poursuit le communiqué.



Ces changements opérationnels devraient être appliqués à l'exercice 2028, selon Elliott Hill.

Le groupe y présente également ses résultats du premier trimestre comptable (clôturé fin août), qui n'ont pas entièrement répondu aux attentes des analystes.

Baisse des ventes

Le chiffre d'affaires ressort à 11,21 milliards de dollars (-4% sur un an) et le bénéfice net à 712 millions de dollars (-2% sur un an). Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 11,32 milliards et 641 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – valeur de référence des marchés -, le bénéfice net ressort à 48 cents quand le consensus escomptait 44 cents. Hill a précisé aux analystes que ces résultats correspondaient aux attentes des dirigeants, affirmant «bâtir Nike pour le long terme».

Recul partout

Reste que, sur le court terme, le groupe a vu son activité reculer dans toutes les zones géographiques à l'exception de l'Amérique du Nord (+2% sur un an). Il a même subi une chute marquée en Chine (-22%).



Le patron, sorti de sa retraite en octobre 2024 pour reprendre du service chez Nike en difficulté, a également expliqué que le sportswear et la marque Jordan avaient besoin d'améliorations.

Il a assuré aux analystes que des progrès avaient été accomplis mais que des changements étaient encore nécessaires:

«Pour devenir une entreprise plus agile, plus efficace et centrée sur les athlètes»

Nike est parvenu malgré tout à améliorer sa marge brute à 42,8% contre 42,2% un an plus tôt.

Nike devrait voir son chiffre d'affaires reculer

Pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2027, Nike devrait voir son chiffre d'affaires reculer de moins de 10% et son bénéfice net par action à données comparables devrait se situer entre 1,15 et 1,35 dollar, contre 2,10 dollars sur l'exercice fiscal 2026 et 1,68 dollar attendu par le consensus avant la publication de jeudi.

Après l'audioconférence, l'action Nike creusait encore davantage sa baisse (-8,22%) dans les échanges électroniques, contre -4% lorsque le communiqué a été publié juste après la fermeture de la Bourse de New York. (jah/ats)