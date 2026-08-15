La Belgique confrontée à l'un des pires incendies de son histoire

Plus de 2700 hectares sont déjà partis en fumée dans les Fagnes, à l'est de la Belgique. Image: www.imago-images.de

La Belgique est actuellement confrontée à l'un des pires incendies de son histoire. Plus de 2700 hectares sont déjà partis en fumée dans les Fagnes, à l'est du pays.

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Des habitants évacués, plus de 2700 hectares calcinés et un feu toujours pas contrôlé: la Belgique combat samedi l'un des pires incendies de son histoire. David Rodolfs, un restaurateur près de Waimes, témoigne en qualifiant la situation «d'extrêmement triste»:

«On voit plus rien, il y a de la fumée partout. Mes collègues ont vu démarrer le feu hier. Il y avait des cendres qui tombaient sur les tables et puis on a demandé à nos clients de partir, pas de dessert»

Le brasier ravage les Fagnes, une grande réserve boisée, prisée des randonneurs et proche de l'Allemagne. Le feu s'y est déclaré vendredi en milieu de journée et s'est rapidement propagé. De 80 hectares brûlés vendredi soir, il a bondi à 850, puis 2700 samedi, selon un communiqué des autorités locales.

Premières évacuations ordonnées samedi

De premiers habitants des villages de Sourbrodt et de Bütgenbach ont reçu l'ordre d'évacuer aux alentours de 16 heures. Le gymnase d'une commune voisine a été mis à leur disposition. Le porte-parole des autorités wallonnes a expliqué:

«Il y a un risque que le feu atteigne les habitations mais on déploie tous les moyens pour les protéger»

Dans la zone incendiée, une vaste étendue de végétation calcinée est visible, tandis qu'un épais nuage de fumée jaunie stagnait encore dans l'air. L'incendie est le plus important de l'histoire belge récente, alors qu'un brasier avait également ravagé la zone en 1911. Il n'est pas encore contrôlé. La configuration particulière du terrain, très accidenté, «rend l'intervention particulièrement complexe et ne permet pas aux services de secours d'attaquer partout le feu à très courte distance avec leurs moyens habituels», ont précisé les autorités.

Grosse mobilisation des agriculteurs

La Belgique a rapidement activé le mécanisme européen de protection civile afin de réclamer des renforts humains et matériels à travers le continent. Un hélicoptère des Pays-Bas est déjà en train de prêter main-forte. Deux autres devaient arriver sur place dans la soirée, ainsi que deux bombardiers d'eau suédois, pour être opérationnels dès dimanche.

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Sur les réseaux sociaux, de nombreux agriculteurs se sont également photographiés en route vers le lieu de l'incendie pour venir en aide aux pompiers. Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a salué leur mobilisation «impressionnante» et regretté:

«Quand on voit comment c'était ce matin et comment c'est maintenant on ne peut être que choqué»

Comme une grande partie de l'Europe, la Belgique a souffert ces derniers jours d'un nouvel épisode de fortes chaleurs. Le mercure est monté jusqu'à 37°C dans certaines parties du pays vendredi.

Cet incendie ne se situe qu'à quelques dizaines de kilomètres d'un autre brasier dans l'ouest de l'Allemagne. Celui-ci a provoqué l'évacuation vendredi d'environ 1800 personnes, les flammes se trouvant alors toutes proches des premières maisons de la ville de Hürtgenwald. (btr/ats)