ciel clair25°
DE | FR
burger
International
Incendie

Belgique: plus de 2000 hectares ont déjà brûlé dans les Fagnes

La Belgique confrontée à l'un des pires incendies de son histoire

Fire in the Belgian High Fens JALHAY, BELGIUM - AUGUST 15 : An important fire has broken out in the Belgian High Fens on August 15, 2026 in Jalhay, Belgium, 15/08/2026 Jalhay Belgium PUBLICATIONxNOTxI ...
Plus de 2700 hectares sont déjà partis en fumée dans les Fagnes, à l'est de la Belgique.Image: www.imago-images.de
La Belgique est actuellement confrontée à l'un des pires incendies de son histoire. Plus de 2700 hectares sont déjà partis en fumée dans les Fagnes, à l'est du pays.
15.08.2026, 21:4715.08.2026, 22:29

Des habitants évacués, plus de 2700 hectares calcinés et un feu toujours pas contrôlé: la Belgique combat samedi l'un des pires incendies de son histoire. David Rodolfs, un restaurateur près de Waimes, témoigne en qualifiant la situation «d'extrêmement triste»:

«On voit plus rien, il y a de la fumée partout. Mes collègues ont vu démarrer le feu hier. Il y avait des cendres qui tombaient sur les tables et puis on a demandé à nos clients de partir, pas de dessert»

Le brasier ravage les Fagnes, une grande réserve boisée, prisée des randonneurs et proche de l'Allemagne. Le feu s'y est déclaré vendredi en milieu de journée et s'est rapidement propagé. De 80 hectares brûlés vendredi soir, il a bondi à 850, puis 2700 samedi, selon un communiqué des autorités locales.

Premières évacuations ordonnées samedi

De premiers habitants des villages de Sourbrodt et de Bütgenbach ont reçu l'ordre d'évacuer aux alentours de 16 heures. Le gymnase d'une commune voisine a été mis à leur disposition. Le porte-parole des autorités wallonnes a expliqué:

«Il y a un risque que le feu atteigne les habitations mais on déploie tous les moyens pour les protéger»

Dans la zone incendiée, une vaste étendue de végétation calcinée est visible, tandis qu'un épais nuage de fumée jaunie stagnait encore dans l'air. L'incendie est le plus important de l'histoire belge récente, alors qu'un brasier avait également ravagé la zone en 1911. Il n'est pas encore contrôlé. La configuration particulière du terrain, très accidenté, «rend l'intervention particulièrement complexe et ne permet pas aux services de secours d'attaquer partout le feu à très courte distance avec leurs moyens habituels», ont précisé les autorités.

Grosse mobilisation des agriculteurs

La Belgique a rapidement activé le mécanisme européen de protection civile afin de réclamer des renforts humains et matériels à travers le continent. Un hélicoptère des Pays-Bas est déjà en train de prêter main-forte. Deux autres devaient arriver sur place dans la soirée, ainsi que deux bombardiers d'eau suédois, pour être opérationnels dès dimanche.

Si vous avez manqué le début 👇

Un incendie ravage près de 850 hectares dans l’est de la Belgique

Sur les réseaux sociaux, de nombreux agriculteurs se sont également photographiés en route vers le lieu de l'incendie pour venir en aide aux pompiers. Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a salué leur mobilisation «impressionnante» et regretté:

«Quand on voit comment c'était ce matin et comment c'est maintenant on ne peut être que choqué»

Comme une grande partie de l'Europe, la Belgique a souffert ces derniers jours d'un nouvel épisode de fortes chaleurs. Le mercure est monté jusqu'à 37°C dans certaines parties du pays vendredi.

Cet incendie ne se situe qu'à quelques dizaines de kilomètres d'un autre brasier dans l'ouest de l'Allemagne. Celui-ci a provoqué l'évacuation vendredi d'environ 1800 personnes, les flammes se trouvant alors toutes proches des premières maisons de la ville de Hürtgenwald. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
L'Europe connait des incendies d'une grande ampleur
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Trump veut «prendre» Ormuz, l’Iran lui répond sèchement
Donald Trump a affirmé que le détroit d’Ormuz pourrait devenir un «territoire des Etats-Unis» une fois l’Iran «battu».
Téhéran a réaffirmé samedi que le détroit d'Ormuz «restera iranien», après que le président américain Donald Trump a affirmé que ce passage stratégique ferait partie du territoire américain une fois l'Iran «battu».
L’article