Energie: «l'Amérique latine pourrait faire beaucoup plus»

«La guerre en Ukraine ayant envoyé des ondes de choc sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, l'Amérique latine peut nourrir davantage de personnes, peut continuer à produire davantage d'aliments et aussi fournir de l'énergie, et nous (Européens, ndlr) pouvons leur fournir de la technologie et des capitaux»

Josep Borrell