On a bricolé une image avec de l'IA et un collage. Bref, vous avez l'idée. Image: watson et IA

«C’est comme si un astéroïde allait frapper l’économie américaine»

Suite à la politique douanière de Donald Trump, des milliers de PME risquent de faire faillite et des millions de travailleurs de perdre leur emploi.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Plus de «Economie»

Il y a cinq ans, la pandémie de Covid-19 a provoqué un crash mondial sur les marchés financiers. Le prix du pétrole a lui aussi chuté, tout comme le moral des consommateurs. Mais tout est rentré dans l'ordre en un temps record. Les gouvernements ont agi rapidement et ont ficelé des paquets d'aide qui ont empêché un glissement vers une récession ou même une dépression. Les économistes ont parlé d'une «reprise en V», les marchés financiers ayant rapidement retrouvé des niveaux proches de ceux d’avant la pandémie.

Lorsque Donald Trump a brandi son tableau des droits de douane le 2 avril, invoquant un «jour de libération pour l’Amérique», l'histoire s'est répétée. Les marchés financiers se sont à nouveau déchaînés et le moral des consommateurs s'est assombri. Mais cette fois-ci, les investisseurs ne se laissent pas démonter, estimant avoir retenu la leçon de la pandémie: le mot d'ordre est «Buy the dip», soit «acheter pendant le creux». Donc sauter sur l'occasion pour faire de bonnes affaires. Les pertes enregistrées sur les bourses des actions ont donc été en grande partie récupérées.

Donald Trump avec son tableau des droits de douanes punitifs. Image: keystone

Une seconde reprise en V semble désormais presque certaine… ou peut-être pas. Les investisseurs professionnels restent prudents et mettent en garde contre un excès d'optimisme. C'est le cas d'Ives Bonzon, responsable des investissements à la Banque Bär. Dans une interview accordée au Tages-Anzeiger, il confie: «c’est le rallye boursier le plus surréaliste que j'ai connu en 36 ans de carrière».

«De nombreux investisseurs - en particulier les petits investisseurs - ont profité du plongeon qui a suivi le 'jour de la libération' pour faire des achats. Ils pensent apparemment qu'il en sera des droits de douane comme de la crise Covid de 2020 et comme auparavant de chaque chute des cours depuis la crise financière de 2008: la bourse se redresse et atteint de nouveaux sommets. Je pense que c'est une erreur d'appréciation». Ives Bonzon

La Bourse de New York, à Wall Street, est le symbole de l'économie américaine par excellence. Image: keystone

Et il n'est pas le seul de cet avis. Dan Ivascyn, responsable des investissements chez Pimco, un géant des obligations, tient un discours similaire dans le Financial Times:

«Beaucoup pensent qu'il y a une issue à la situation des droits de douane et que nous retrouverons bientôt la situation d'avant le ‹jour de la libération›. Je n'en suis pas si sûr».

Dans sa chronique économique «Schumpeter», The Economist avertit également contre les parallèles avec la pandémie:

«Si seulement c’était le cas. Mais malheureusement, les répercussions du bellicisme de Trump sur l’économie américaine risquent cette fois d’être bien plus profondes et durables».

Jerome Powell, président de la Fed, se montre pessimiste. Image: keystone

Même Jerome Powell, président de la banque centrale américaine, la Fed, se montre pessimiste. Parce qu'il craint une hausse de l'inflation en raison de la politique douanière de Trump, il ne baissera pas les taux directeurs jusqu'à nouvel ordre. Il se justifiait hier lors d'une conférence de presse:

«L'augmentation massive des droits de douane annoncée et mise en œuvre augmente le risque d'une hausse de l'inflation, d'un ralentissement de la croissance économique et d'une augmentation du chômage».

On vous en parlait 👇 La Fed laisse ses taux inchangés, contre l'avis de Trump

Le président de la Fed s’est ainsi probablement à nouveau attiré les foudres du président américain. Les investisseurs, en revanche, ne sont pas impressionnés. Comme le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et He Lifeng, le vice-premier ministre chinois, se rencontrent ce week-end à Genève pour de premiers entretiens, ils misent sur une issue prochaine au conflit commercial opposant les deux superpuissances.

Mais les attentes des investisseurs reposent sur des bases fragiles. Jusqu’à présent, les deux parties se sont juste crêpé le chignon et n'ont même pas pu s’accorder sur l’origine de l’invitation à ces pourparlers. Une issue rapide au conflit semble donc peu probable. «Dans le bras de fer douanier avec la Chine, Trump s’est surestimé», estime également Ives Bonzon.

Bientôt des rayons vides dans les supermarchés américains? Image: keystone

Les marchés financiers peuvent se redresser rapidement, l'économie réelle beaucoup moins. C'est pourtant là qu'une tempête se prépare, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Nombre d'entre elles sont tributaires des importations chinoises.

Mais depuis le début de la guerre commerciale, ces importations n'arrivent plus à bon port – ou alors deviennent hors de prix. D’après les analyses de la banque Citigroup, près d’un tiers de porte-conteneurs en moins ont quitté la Chine à destination des Etats-Unis durant la seconde moitié du mois d’avril. Les PDG de Walmart, Homedepot et Target tirent déjà la sonnette d’alarme: de nombreux rayons risquent d’être bientôt vides.

Le ton devient presque apocalyptique du côté de Ryan Peterson, et sa voix a du poids. PDG de Flexport – une entreprise spécialisée dans la logistique du commerce chinois pour les PME –, il peut suivre les flux commerciaux avec précision grâce à une plateforme technologique de pointe.

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Ryan Petersen lance un avertissement sans détour:

«S'ils ne revoient pas rapidement les droits de douane, c’est comme si un astéroïde allait frapper l’économie américaine. Sauf que cette fois-ci, ce ne seront pas les dinosaures qui disparaîtront, mais des entreprises dynamiques et saines».

Pendant ce temps, le président Trump tente de minimiser le danger. Il a déclaré à plusieurs reprises que les petites filles devraient peut-être se contenter de deux ou trois poupées à Noël prochain, et non de trente ou plus. Ces déclarations désinvoltes n'ont pas été très bien accueillies, d'autant plus que le danger réel pour les PME est considérable. Peterson parle de milliers d'entreprises américaines qui feront bientôt faillite et de millions d'Américains qui perdront leur emploi.

Même les multinationales commencent à montrer des signes de ralentissement. Ainsi Toyota, le plus grand constructeur automobile du monde, vient d'annoncer que ses bénéfices ont chuté de 1,3 milliard de dollars en l'espace de deux mois seulement.

Et Trump?

De son côté, Trump n'a pas de souci à se faire. Ses affaires sont en plein essor, il est en passe de devenir le plus grand arnaqueur de l'histoire américaine. Grâce à son «memecoin» - une cryptomonnaie dont l’unique but semble être de lui rapporter des fonds en jouant sur son image - des centaines de millions de dollars affluent dans ses coffres privés.

Un navire transportant des marchandises chinoises est déchargé dans le port de Los Angeles. Image: keystone

Trump a jeté par-dessus bord toutes les limites de la décence. Depuis peu, il promet même d'inviter les 25 plus gros acheteurs de sa cryptomonnaie à dîner. Il atteint ainsi un nouveau sommet dans la corruption. Joel Khaliji, journaliste pour le magazine techWired , l'a formulé dans le New York Times comme suit:

«En acceptant un dîner avec les plus grands investisseurs dans sa propre monnaie, Donald Trump a transformé le Trumpcoin en quelque chose de totalement différent: un moyen de se rapprocher du président. En ce qui concerne les pots-de-vin et la corruption, Trump pourrait se retrouver en contradiction avec la Constitution».

Traduit de l'allemand par Anne Castella