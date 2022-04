Le conservateur Rodrigo Chaves élu président du Costa Rica

Le tourisme, l'un des principaux moteurs de l'économie du pays, a été durement frappé par la pandémie de coronavirus, et le Costa Rica a subi la plus forte progression du chômage dans la région, avec le Pérou . Mais le pays reste le «plus heureux» d'Amérique latine, selon le dernier rapport mondial sur le bonheur. (ats)

Chaves, 60 ans, promet d'apporter des solutions aux problèmes qu'affronte le Costa Rica: la dette extérieure, équivalente à 70% du PIB, le taux de pauvreté de 23% de la population, le chômage à 14%, et les scandales de corruption dans le secteur public.

«Le Costa Rica a voté et le peuple a parlé. En notre qualité de démocrates, nous respecterons toujours cette décision (...) Je félicite Rodrigo Chaves et je lui souhaite le meilleur», a déclaré Figueres, l'ancien président, devant une foule de partisans.

Rodrigo Chaves s'adresse à ses partisans après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle à son quartier général.

Rodrigo Chaves s'adresse à ses partisans après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle à son quartier général. Image: AP

Les Costaricains ont élu dimanche le candidat conservateur Rodrigo Chaves à la présidence pour un mandat de quatre ans à la tête d'un pays en proie à une crise économique et sociale.

