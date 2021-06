International

Jeff Bezos s'envole dans l'espace avec Blue Origin, avant Elon Musk



Jeff Bezos a tellement confiance en sa fusée qu'il lui confie sa vie

Le 20 juillet, la compagnie Blue Origin va organiser son premier vol spatial touristique. Qui mieux que son patron pour tenter l'expérience?

Jeff Bezos va participer au premier vol touristique vers l'espace organisé par Blue Origin. L'homme le plus riche du monde l'a annoncé lundi 7 juin sur son compte Instagram:

«Depuis l'âge de cinq ans, je rêve de voyager dans l'espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami» instagram

Bezos s'envolera avec son frère et à bord de sa fusée. Il s'agit de la capsule New Shepard, construite par la compagnie Blue Origin. Lancé en 2000, le projet spatial de Jeff Bezos vise à abaisser le coût d'accès à l'espace et à développer le tourisme spatial.

En début d'année, New Shepard a réussi un quatorzième vol test avec, à son bord, un mannequin prénommé Skywalker. La date du premier vol habité avait été dévoilée début mai. Avec cette annonce, la compagnie du patron d'Amazon coupait l’herbe sous le pied de SpaceX, qui semblait la candidate idéale pour jouer le premier rôle de ce nouveau chapitre de l’histoire spatiale. (asi)