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Ukraine: voici pourquoi la Russie met en garde les Panaméens

La Russie met en garde les Panaméens souhaitant s&#039;enrôler en Ukraine.
Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine. La Russie est connue dans plusieurs pays pour ses méthodes de recrutement dissimulées par des offres d'emploi.Image: Imago, montage watson

«Ce n'est pas Hollywood»: la Russie met en garde les Panaméens

Alors que la Russie met en garde les Panaméens tentés par la guerre en Ukraine, le Panama a arrêté un recruteur présumé accusé d'avoir piégé des citoyens avec de fausses offres d'emploi.
03.08.2026, 16:4803.08.2026, 16:49

Peu après que la Russie a exhorté jeudi les Panaméens à mesurer les conséquences d'une participation à la guerre en Ukraine, la police du pays d'Amérique centrale a annoncé l'arrestation en flagrant délit d'un recruteur présumé.

Le gouvernement panaméen reconnaît que plus d'une vingtaine de ses ressortissants ont pris part à ce conflit, tant dans les rangs ukrainiens que russes. Il précise également qu'au moins l'un d'entre eux a trouvé la mort et que plusieurs sont portés disparus.

Piégés par de fausses offres d'emploi

Selon le ministère des affaires étrangères du Panama, certaines de ces personnes «savaient exactement» qu'elles étaient recrutées pour le conflit, tandis que d'autres auraient été trompées par de fausses offres d'emploi.

«Sur 566, nous n'étions plus que trois»: piégé par la Russie, il raconte

Un Panaméen a été arrêté à l'aéroport de Tocumen, à Panama City, d'où il s'apprêtait à voyager avec deux de ses compatriotes à qui il avait proposé du travail, a annoncé la police jeudi dans un communiqué.

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Le suspect est «lié à un réseau criminel se livrant à des crimes contre l'humanité, sous la forme de traite des êtres humains», indique le communiqué.

D'après l'enquête, le suspect aurait recruté des citoyens panaméens «au moyen de fausses offres d'emploi afin de les transférer et de les enrôler à des fins liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine», est-il encore détaillé.

Avec l&#039;utilisation des drones, les soldats d&#039;infanterie sont victimes d&#039;atroces blessures sur le front, tant du côté ukrainien que russe.
Avec l'utilisation des drones, les soldats d'infanterie sont victimes d'atroces blessures sur le front, tant du côté ukrainien que russe.Image: Imago

Une mise en garde et des enquêtes

Aux personnes voulant s'enrôler, la diplomatie russe au Panama a lancé un avertissement jeudi. Dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux de la mission diplomatique, l'ambassadeur de Russie au Panama, Konstantin Gavrilov, a fait remarquer:

«Ce qui pourrait les attendre ne serait pas une "superproduction hollywoodienne" et encore moins un "safari dans le désert irakien". Il s'agit de l'un des conflits les plus violents du 21ᵉ siècle, dont la dure réalité implique l'utilisation de multiples armements de pointe qui entraînent inévitablement un nombre élevé de victimes.»
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Konstantin Gavrilov a en outre rappelé que dans son pays, il est légal pour un étranger de s'enrôler volontairement dans les forces armées, mais a nié que l'ambassade russe serve d'intermédiaire pour le recrutement:

«La Russie ne soutient ni n'exige les méthodes trompeuses d'enrôlement de volontaires»

Le ministère des affaires étrangères panaméen a récemment dit avoir demandé à plusieurs reprises aux représentations des gouvernements russe et ukrainien au Panama des informations sur la situation de leurs ressortissants.

Le parquet panaméen a de son côté ouvert des enquêtes à la suite de plaintes déposées par des proches concernant des recrutements trompeurs, une situation également signalée dans d'autres pays d'Amérique du Sud ainsi qu'en Afrique. (afp)

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