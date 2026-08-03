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Violences conjugales: Jean Imbert est entendu par la justice

(FILES) French chef Jean Imbert poses during a portrait session on the sidelines of the 77th edition of the Cannes Film Festival at the Martinez Hotel in Cannes, southern France, on May 20, 2024. Chef ...
Le chef Jean Imbert est entendu par la police depuis lundi matin (image d'archives).Image: AFP

Le chef Jean Imbert, accusé de violences conjugales, est entendu aujourd'hui

Le chef Jean Imbert est entendu par la police depuis lundi matin dans le cadre d'une enquête pour violences conjugales. Il répond à toutes les questions des enquêteurs, ont précisé ses avocates
03.08.2026, 15:5103.08.2026, 15:51

Le chef Jean Imbert, soupçonné de violences conjugales, est «entendu» depuis lundi matin par la police et répond à «toutes les questions des enquêteurs», ont indiqué ses avocates Jacqueline Laffont et Julie Benedetti à l'AFP.

Selon BFMTV, le chef cuisinier est visé au total par trois plaintes de ses ex-compagnes pour violences conjugales, et a été placé en garde à vue lundi matin à Paris.

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