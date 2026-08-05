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Le volcan de Fuego crache ses flammes au Guatemala

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Le Fuego crache ses flammes: alerte rouge au Guatemala

Les autorités guatémaltèques ont déclenché mardi le niveau le plus élevé d'alerte pour les zones proches de l'éruption du volcan de Fuego. Des milliers de personnes ont été évacuées dans les villages avoisinants.
05.08.2026, 13:2905.08.2026, 13:29

La puissante éruption du volcan de Fuego au Guatemala a provoqué mardi l'évacuation d'au moins 1700 habitants des zones proches du cratère. Les autorités ont déclaré l'alerte maximale dans cette zone exposée aux retombées de cendres.

Le Fuego, considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale et situé près de la capitale, est entré en phase éruptive lundi matin. Son activité s'est amplifiée dans la nuit de lundi à mardi, avec des torrents de lave coulant le long de ses flancs et d'immenses colonnes de gaz et de cendres s'élevant dans le ciel.

«Le volcan traverse l'une de ses phases explosives les plus critiques avec des rivières de boue, des pierres incandescentes, des gaz et des cendres»
Edwin Rojas, directeur de l'institut de vulcanologie (Insivumeh)

L'agence de coordination nationale dans la lutte contre les catastrophes, la CONRED, a commencé dès lundi soir à faire évacuer des hameaux voisins du volcan et décrété une alerte «danger» (orange) au niveau national. Mardi, elle a relevé ce niveau d'alerte à rouge pour les départements de Sacatepéquez, Chimaltenango et Escuintla, où vivent 1,6 million de personnes.

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Des personnes évacuées se reposent dans un centre d'accueil après avoir fui leur village à la suite de l'éruption du volcan Fuego à Alotenango, au Guatemala, tôt dans la matinée du 4 août 2026.Image: AFP

Une fontaine de lave

Selon la secrétaire exécutive de la CONRED, 29 000 personnes sont directement exposées aux retombées de cendres, ce qui rend l'évacuation de la zone indispensable. Elle a exhorté les habitants des villages alentour à porter un masque et à recouvrir leurs réserves d'eau et de nourriture. Plus de 1700 d'entre eux ont été évacués, a précisé la CONRED.

«Nous nous sommes habitués à avoir un volcan toujours actif, mais là, c'était vraiment trop», a déclaré à l'AFP Sonia Vasquez, 50 ans, habitante d'El Porvenir qui a passé la nuit dans cet abri. Alejandro Garcia, un autre habitant, a également évacué lundi soir lorsque l'alerte a été donnée. «Nous sommes sortis en courant, pris de peur» en voyant la lave descendre le long des pentes, a-t-il déclaré à l'AFP.

The Fuego volcano erupts 65 kilometers southwest of Guatemala City on August 3, 2026. On Monday, Guatemalan authorities declared a danger alert, the second-highest level, due to a powerful eruption ...
Image: AFP

Selon les experts de l'Insivumeh, une fontaine de lave de 200 à 300 mètres de hauteur s'est formée lundi au-dessus du cratère et la colonne de cendres a dépassé les 7000 mètres. En se dispersant à des altitudes comprises entre 5 000 et 000 mètres d'altitude, les cendres se déplacent sur des distances pouvant atteindre 130 km vers l'ouest.

Selon l'institut, 34 séismes ont été enregistrés au Guatemala au cours des dernières 24 heures, la plupart avec un épicentre dans l'océan Pacifique. (sbo/ats/afp)

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