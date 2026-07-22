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Le bilan du naufrage au Guyana monte à 53 morts

Le bilan du naufrage d'un ferry ayant chaviré au large de Georgetown samedi dernier continue de grimper. Les autorités dénombrent désormais 53 morts et 50 disparus.

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Le bilan du naufrage d'un ferry au large de Georgetown a été réévalué mardi pour la deuxième fois, montant à 53 morts, a annoncé le gouvernement du Guyana. Ce nombre est encore provisoire, plusieurs personnes étant portées disparues.

Le précédent bilan faisait état de 41 morts et 77 personnes secourues sur les 179 estimées à bord.

«Cinquante-trois corps ont été retrouvés à 18h00» locales (minuit en Suisse), a indiqué le premier ministre du Guyana, Mark Phillips. Et d'ajouter:

«Nous avons procédé à des vérifications et le nombre sur lequel nous allons nous baser est de 76 personnes secourues» Mark Phillips

«Seize navires sont actuellement déployés dans la zone de l'épave», a-t-il ajouté, dans une zone de recherche «élargie à 2100 km2». «L'objectif est de maximiser les chances de retrouver des personnes qui pourraient encore être en vie». Une quinzaine de plongeurs militaires français venus de Guyane participent aux recherches.

Polémique

Le nombre de personnes à bord du bateau lors de son appareillage a fait polémique. La liste des passagers comportait 133 noms, mais une enquête ultérieure a permis d'établir que 179 personnes avaient pris place à bord du ferry.

Le «MV Barima» était parti de la capitale Georgetown dans la nuit de samedi à dimanche et devait prendre la mer avant de remonter un cours d'eau pour atteindre Port Kaituma, situé en pleine forêt tropicale dans la région de l'Essequibo.

«C'est une grosse vague qui a renversé le Barima», avait indiqué le ministre des travaux publics Juan Edghill. «Nous dormions tous» quand le bateau a chaviré, a affirmé un rescapé de 18 ans, Wayne Kitson. (ats)