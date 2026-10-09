Image: Hans Lucas

Les familles des soldats piégés par Poutine passent à l'action

Des familles d'expatriés dominicains en Russie demandent le retour de leurs proches. Elles ont lancé une manifestation dans leur pays. Des hommes auraient été trompés par Moscou, recrutés par l'armée alors qu'ils croyaient répondre à une offre d'emploi.

Sauro SCALELLA, Saint-Domingue, République dominicaine / AFP

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«Je ne peux pas parler», dit Jesus Campusano quand sa sœur angoissée lui demande comment il va. Ce Dominicain a postulé pour un travail de soudeur et s'est retrouvé sur une base militaire en Russie, d'où il craint d'être envoyé sur le front en Ukraine.

Comme des dizaines de ses compatriotes, Campusano, 52 ans, affirme avoir été leurré par une fausse promesse d'embauche. Il a quitté Saint-Domingue le 27 juillet. Sa sœur, Cristina, femme au foyer de 54 ans, explique que Jesus a peur de parler, et qu'elle le pense surveillé.

Lundi, elle a reçu un court message sur WhatsApp dans lequel il la prévenait «qu'ils allaient l'emmener à la guerre pour se battre et qu'ils allaient le mettre au front cette semaine». Jesus a répondu à une offre d'emploi sur internet, mais la donne avait changé à son arrivée en Russie.

On lui a pris son passeport, donné un uniforme et on lui a fait croire qu'on le formait pour devenir policier, raconte-t-elle.

Peu après le début de la guerre en Ukraine en 2022, des Latino-Américains de Cuba, de Colombie ou du Brésil ont commencé à être recrutés sur la base de tromperies et contraints de s'enrôler, a dénoncé il y a quelques jours Amnesty International.

En Colombie, à Bogota, l'ambassade russe a placardé sur sa porte un avis précisant qu'elle «ne réalise aucun type de démarche liée à la contractualisation de citoyens étrangers pour effectuer un service militaire au sein des Forces armées de Russie». Ce document renvoie les plaignants au ministère des Affaires étrangères colombien.

Trafic d'êtres humains

L'affaire en République dominicaine a éclaté lorsque les médias locaux ont dévoilé l'histoire de Juan Carlos Savila Espailla. Engagé volontairement, il publie sur Instagram des vidéos saisissantes depuis le front.

Depuis le 5 octobre, des familles de Dominicains recrutés par l'armée russe manifestent devant le Congrès national, à Saint-Domingue, pour réclamer le retour de leurs proches. Elles dénoncent les fausses promesses d'emploi qui auraient conduit ces hommes à rejoindre les rangs de l'armée russe et demandent aux autorités dominicaines d'intervenir pour obtenir leur rapatriement.

Cette médiatisation a mis en lumière un recrutement parfois obscur. Selon le président, Luis Abinader qui a annoncé l'ouverture d'une enquête, son gouvernement a identifié une vingtaine de ressortissants recrutés de la sorte.

«Nous ne pouvons interdire à personne de se consacrer à quelconque activité. Ce que nous voulons, c'est les avertir afin qu'ils connaissent la réalité de ce qu'ils sont en train de signer et qu'ils ne soient pas dupés.»

Cependant, Carlos Sanchez Diaz, coordinateur des droits humains pour la région sud de la République dominicaine, recense jusqu'à une centaine de personnes trompées lors de leur recrutement et 50 autres volontaires. «A l'évidence, c'est une tromperie. Ce sont des individus issus de milieux vulnérables, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté», explique-t-il. Il assure que, derrière tout cela se trouve «un réseau spécialisé dans la traite et le trafic d'êtres humains».

L'un des contrats consistait au départ en «une invitation à un échange culturel à Kazan (Russie), mais une fois sur place, plus aucun semblant du fameux échange. On embarque les gens dans un avion et on les conduit à une base militaire», souligne l'activiste.

Comme Jesus Campusano, Maico Enrique Campusano Félix, âgé de 33 ans, a été invité à travailler comme publicitaire et s'est retrouvé sur la base de Kazan.

Ni russe, ni ukrainien

Tous deux vivaient à Bajos de Haina, un port du sud-ouest de Saint-Domingue qui abrite la seule raffinerie de pétrole du pays, mais où les emplois sont rares.

La mère de Maico, dit qu'elle ne dort pas à l'idée qu'il puisse mourir dans une guerre qui ne lui appartient pas.

«Il n'est ni russe ni ukrainien pour être là-bas. Je veux qu'il revienne. Je veux que le président me ramène mon fils»

Elle l'a vu pour la dernière fois lorsqu'il est parti le 19 août pour le Panama, où une personne l'attendait pour l'emmener à Istanbul, puis à Kazan. Depuis son arrivée, il passe ses journées dans des entraînements militaires. «De 4 heures du matin à 6 heures de l'après-midi», raconte sa mère. Quand elle l'interroge sur sa situation en Russie, son fils répond seulement: «Sois tranquille, je vais bien». Elle ne le croit pas et conclut: «On ne va à la guerre que pour mourir». (afp/vz)