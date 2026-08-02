Image: Serhii Korovainyi / reuters

Pourquoi la guerre en Ukraine pourrait changer ces «100 prochains jours»

Les 100 prochains jours pourraient marquer un tournant dans la guerre en Ukraine. Dans le Donbass, la pression russe s'accroît sur les villes-forteresses, tandis que Kiev attaque ailleurs sur le front.

Simon Cleven / t-online

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Jeudi, le Premier ministre polonais Donald Tusk s'est risqué à un pronostic. Il se tenait dans un champ près du village de Tarnawa Kolonia, à environ 80 kilomètres de la frontière ukrainienne. Quelques heures plus tôt à peine, un missile de croisière russe s'était abattu à cet endroit, laissant un cratère de dix mètres.

On ignorait dans un premier temps si cet impact résultait d'une frappe délibérée de la Russie ou si l'engin avait dévié lors de la vaste attaque aérienne menée la même nuit contre de larges portions du territoire ukrainien.

Devant les journalistes, Donald Tusk a déclaré que ce projectile n'aurait probablement pas été tiré en direction de la Pologne «si les Ukrainiens avaient reçu bien davantage de ce qu'ils réclament depuis longtemps». La Pologne, a-t-il ajouté, est déterminée à tout mettre en œuvre pour que l'Ukraine ne perde pas cette guerre.

Le Premier ministre polonais a également évoqué son entretien avec Volodymyr Zelensky, qu'il avait vu la veille. A propos du conflit ukrainien, Donald Tusk a déclaré:

«La situation est très claire, les 100 prochains jours pourraient décider de l'issue de cette guerre, et les chances sont de 50-50»

Cent jours, cela signifierait qu'on pourrait, début novembre, avoir une idée plus précise de la tournure que prendrait la guerre en Ukraine. Le président ukrainien lui-même avait tenu des propos similaires dès le mois de juin. Les conditions d'un cessez-le-feu devraient être réunies avant l'hiver, avait-il alors déclaré.

Depuis, l'Ukraine multiplie les coups. Presque chaque jour, des attaques de drones spectaculaires visent des installations pétrolières et des entrepôts en Russie, ou encore la logistique militaire russe dans les territoires occupés. Voilà pour une face de la médaille.

L'Ukraine peut-être récupérer le Donbass?

L'autre face de la médaille se joue dans le Donbass. La situation y reste complexe pour les soldats ukrainiens. Certes, ces derniers mois, les troupes du Kremlin ont peiné à progresser vers la conquête totale de la région de Donetsk.

Mais dernièrement, la Russie est parvenue à accroître de nouveau la pression sur la ceinture de villes-forteresses du Donbass que sont Sloviansk et Kramatorsk, les cités les plus fortifiées, se rapprochent peu à peu de la portée des forces russes.

Les pronostics de Tusk et Zelensky pourraient donc bien se vérifier. D'ici l'hiver, l'Ukraine devrait poursuivre, voire intensifier sa campagne de drones afin d'infliger le plus de dégâts possible à la Russie. Dans le même temps, celle-ci devrait maintenir son effort sur le Donbass.

Les deux camps cherchent à renforcer leur position de départ en vue d'éventuelles négociations de paix. La question qui pourrait s'avérer décisive consiste à savoir si l'Ukraine parviendra à tenir bon dans le Donbass et à renverser complètement la situation d'ici l'hiver. Les troupes de Kiev et le nouveau chef de l'armée, le général Mykhaïlo Drapatyi, se trouvent face à un dilemme.

L'assaut sur les villes

Au sud de la ceinture fortifiée, Kostiantynivka reste le point chaud du front. Les unités ukrainiennes tentent de tenir la ville aussi longtemps que possible, afin d'y immobiliser les forces russes et de retarder une percée directe vers Droujkivka et Kramatorsk.

La situation est particulièrement difficile à l'est de la ville, où les troupes russes auraient conquis des zones industrielles et des abords de la rivière Krivoï Torets. Elles progressent en parallèle au nord de Kostiantynivka, menaçant les accès méridionaux de l'agglomération de Kramatorsk.

La situation se dégrade également à l'est de Kramatorsk et de Sloviansk. Selon l'analyste militaire français Clément Molin, les premières unités russes ont désormais atteint des positions situées à une dizaine de kilomètres à l'est des deux villes.

Depuis la chute de Sivertsk fin 2025, ce tronçon du front figure parmi les plus favorables à la Russie, note l'analyste militaire français. L'armée russe y a consolidé ses positions et progressé de dix à quinze kilomètres vers l'ouest.

Mykolaïvka, une localité située à environ dix kilomètres à l'est de Sloviansk, suscite une inquiétude particulière. Selon Clément Molin, des unités russes y ont déjà été repérées en train d'infiltrer la zone. Des soldats du Kremlin auraient récemment été aperçus en périphérie est de la localité.

Mykolaïvka est considérée comme la porte d'entrée orientale vers Sloviansk. Les forces russes s'en approchent en passant par des zones boisées le long de la rivière Sivierskyï Donets, ainsi que par de petites localités de la région. La protection offerte par des forêts denses complique considérablement les contre-offensives ukrainiennes.

La Russie progresse malgré tout

Plus au sud également, des unités russes exploitent des massifs forestiers ainsi que la zone entourant le village de Raï-Oleksandrivka pour s'infiltrer en territoire sous contrôle ukrainien. Clément Molin écrit sur X:

«Ce petit village, qui paraît insignifiant à première vue, revêt en réalité une importance stratégique, car les hauteurs environnantes surplombent la ville de Sloviansk.»

Plusieurs villages situés à l'ouest du canal seraient tombés dans une zone grise le long du canal Sivierskyï Donets-Donbass également. Des soldats russes s'y sont peu à peu infiltrés par petits groupes. Si cette dynamique se poursuit, les soldats russes pourraient, à terme, atteindre les abords du quartier de Bilenke, à Kramatorsk, selon Clément Molin.

Malgré cette situation complexe, une attaque rapide contre Sloviansk et Kramatorsk semble peu probable. Canaux, cours d'eau, hauteurs, positions fortifiées et zones urbaines favorisent les défenseurs.

Dans le même temps, les forces ukrainiennes sont limitées sur ce tronçon du front, et la Russie continue de progresser lentement malgré de lourdes pertes. La proximité permet toutefois aux troupes du Kremlin de mieux surveiller les villes et leurs voies de ravitaillement, et de les soumettre à des tirs d'artillerie et de drones.

L'Ukraine ralentit

L'une des offensives ukrainiennes connaît également un ralentissement. Dans la région méridionale de Zaporijjia, les troupes de Kiev mènent depuis des mois des attaques contre des unités russes qui, en 2025, avaient progressé loin vers l'ouest, s'emparant notamment de Houliaïpole.

Les contre-attaques ukrainiennes ont toutefois contraint la Russie à redéployer ses forces et à ralentir sa progression. Ces dernières semaines, les troupes ukrainiennes sont parvenues à pénétrer de plusieurs kilomètres dans les lignes de défense russes et à s'emparer de localités telles que Piddoubne et Novokhatske.

Le front russe n'y a toutefois pas été véritablement percé. L'intérêt opérationnel de cette offensive réside surtout dans le fait qu'elle immobilise des réserves russes qui pourraient sinon être engagées dans le Donbass, et qu'elle empêche une nouvelle percée des forces russes.

Pour Kiev, il en résulte un dilemme stratégique que le nouveau chef de l'armée doit résoudre. L'offensive menée à Zaporijjia soulage certaines parties du front sud et y immobilise des forces russes. Mais dans le même temps, ce sont précisément ces réserves qui pourraient venir à manquer dans le Donbass, où la situation entre Kostiantynivka, Kramatorsk et Sloviansk devient de plus en plus critique.

Traduit de l'allemand par Joel Espi