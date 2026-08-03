Une épaisse fumée noire s'élève au-dessus d'une raffinerie à Moscou. L'Ukraine souhaite rendre ses attaques de drones plus efficaces. Image: SOCIAL MEDIA

Comment l'Ukraine cible les points vulnérables de la Russie

L'Ukraine a revu sa stratégie de frappes par drones afin de provoquer des dégâts durables sur les infrastructures russes et d'alourdir le coût de la guerre pour Moscou.

Simon Cleven / t-online

Plus de «International»

Un article de

Raffineries et dépôts pétroliers en flammes, attaques sur Moscou, coups portés contre la logistique de guerre russe: les attaques de drones ukrainiennes contre des cibles en Russie sont devenues de plus en plus efficaces ces derniers mois. La raison? Un changement dans la tactique des unités de drones de Kiev, comme l'ont rapporté des planificateurs militaires ukrainiens au Financial Times.

Selon eux, l'objectif n'est plus simplement de mettre le feu à des raffineries ou de détruire des dépôts. L'Ukraine souhaite désormais mettre ces installations hors service sur le long terme, afin de faire grimper le coût de la guerre pour la Russie.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait déjà chargé, la semaine dernière, dans le cadre d'un remaniement du cabinet, le nouveau ministre de la défense par intérim Evhen Khmara et le nouveau chef de l'armée Mykhaïlo Drapatiy de développer de nouvelles campagnes de drones.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (au centre) félicite ici son nouveau Commandant en chef des forces armées, Mykhaïlo Drapatiy. Image: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Ce que l'Ukraine fait désormais différemment

Pour accroître l'efficacité de ses frappes, l'Ukraine mise sur des experts issus de l'industrie de l'énergie ainsi que sur des renseignements provenant des Etats-Unis et de France. Voici les principales nouveautés de la campagne aérienne ukrainienne contre la Russie:

Des dégâts symboliques aux frappes de précision systématiques: plutôt que de se contenter de toucher des raffineries ou des cuves, l'Ukraine se concentre sur les composants critiques et difficilement remplaçables de ces installations. Des ingénieurs en énergie et des experts du secteur sont désormais associés à la planification des cibles, afin de déterminer précisément quelles pièces et connexions sont les plus vulnérables.

Des attaques visant le réseau plutôt que des cibles isolées: la Russie est considérée comme un système énergétique et logistique interconnecté. Les planificateurs militaires ukrainiens identifient ainsi des nœuds critiques où un impact, même limité, peut provoquer d'importants dégâts en cascade sur l'ensemble du réseau. Ces nœuds sont en outre attaqués à répétition afin d'empêcher toute réparation.

Une planification opérationnelle plus détaillée : chaque mission dispose de plusieurs cibles alternatives préparées (cible primaire, secondaire, tertiaire), de sorte qu'une attaque n'est pas interrompue en cas de problème, mais redirigée. Les cibles sont sélectionnées selon des critères techniques, logistiques et économiques (volume de production, flux d'exportation, voies d'approvisionnement).

: chaque mission dispose de plusieurs cibles alternatives préparées (cible primaire, secondaire, tertiaire), de sorte qu'une attaque n'est pas interrompue en cas de problème, mais redirigée. Les cibles sont sélectionnées selon des critères techniques, logistiques et économiques (volume de production, flux d'exportation, voies d'approvisionnement). L'affaiblissement de la défense russe: les attaques de drones affaiblissent de manière ciblée les systèmes russes de défense antiaérienne, de radar et de guerre électronique. Les renseignements occidentaux, en provenance des Etats-Unis et de France, aident à identifier les failles de la défense de Moscou et donc les routes d'approche les plus appropriées.

👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici

Ces frappes aériennes s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à saper les exportations pétrolières comme source de financement ainsi que le complexe militaro-industriel russe. La ligne directrice: des frappes qui réduisent durablement la capacité de la Russie à poursuivre la guerre.

Des soldats ukrainiens assemblent un drone de reconnaissance en vue de leur mission. Image: IMAGO / Dmytro Smolienko

Des perturbations dans toute la Russie

Jusqu'à présent, les attaques de drones n'ont pas encore d'effet direct et durable sur le front. La Russie a néanmoins déjà dû essuyer de sérieux revers. L'Ukraine est ainsi parvenue à isoler de plus en plus la péninsule occupée de Crimée. Cela perturbe considérablement le ravitaillement des troupes russes dans les territoires occupés du sud de l'Ukraine.

Ces attaques ont par ailleurs des répercussions en Russie même. Le carburant, en particulier, est devenu si rare dans certaines régions que des Russes font parfois la queue sur des kilomètres aux stations-service.

Selon les autorités russes, la situation se stabilise toutefois désormais, et près de deux mois après le début des restrictions sur la vente de carburant, celles-ci ont à nouveau été levées ou assouplies dans au moins sept régions. Parmi elles figuraient la capitale Moscou, Saint-Pétersbourg, deuxième métropole du pays, ainsi que des oblasts du sud fortement touchés. (trad. ysc)