Le 10 janvier 2014, la couverture du magazine Closer va faire trembler le président Hollande.

Le scooter le plus controversé de France a été vendu

Un Piaggio de 125 cm³, modèle MP3 à trois roues, de couleur grise. Jusqu'ici, rien de bien fou. Sauf qu'un ancien (et coquin) propriétaire s'en servait pour rejoindre en douce l'actrice Julie Gayet, dans un appartement du 8ᵉ arrondissement. Oui, le scooter de François Hollande a changé de propriétaire dimanche. Sans le célèbre casque noir, qui a mystérieusement disparu.

C'est sans doute l'histoire d'amour la plus déroutante, la plus scandaleuse et la plus romantique de la Vᵉ République. Le 10 janvier 2014, la France entière découvre un casque noir, en couverture de Closer. Planqué sous la visière, François Hollande, président de la République. La photographie a été prise quelques jours plus tôt par un paparazzi, au numéro 20 de la rue du Cirque. Un discret, mais régulier ballet anime cet immeuble cossu du VIIIᵉ arrondissement de Paris, à deux coups de guidon de l'Elysée, et s'apprête à dynamiter le monde politique français.

Le magazine people en est persuadé: l'actrice Julie Gayet est «l'amour secret du président».

La veille de la publication, François Hollande est dévasté, mais il ne le montre pas. Avec l'aide précieuse de la préfecture de police, il parvient à se faire livrer un exemplaire en primeur, histoire d'estimer l'étendue des dégâts. Alors que le président feuillette les détails révélant son bonheur jusqu'ici tamisé, son ancien conseiller, impressionné par son calme, racontera trois ans plus tard que son patron était resté «maître de lui, d’apparence tranquille. On avait peine à croire qu’il savait devoir affronter, dans quelques heures, quelques minutes, à la fois une tornade politique et médiatique et un séisme intime».

Une fois les pages englouties par une gorge nouée, l'émotion emportera l'amant de l'Elysée, pris comme un gamin, la main dans le sac.

«La tristesse de son regard était insondable, celle d’un homme seul et conscient du gâchis qu’il avait causé comme de l’épreuve qui l’attendait» Aquilino Morelle, ancien conseiller du président Hollande, dans son livre L'Abdication, sorti en 2017.

Ce fameux 10 janvier 2014, dans les troquets parisiens, aucun petit noir ne se boit sans la photo du cheval de fer présidentiel sur la table. Une édition qui va d'ailleurs battre plusieurs records de vente (610 000 exemplaires en bout de course), avant que le magazine n'enchaîne avec neuf couvertures d'affilée sur «l'affaire Hollande-Gayet».

Du jamais vu. Il faut dire que le scandale est protéiforme. Un histoire humaine, intime, sexuelle, politique, sécuritaire, sociétale. Nicolas Sarkozy se frotte les mains en cachette, les Français ne parlent que de ça, les marques s'en emparent pour commettre des parodies, le respectable Financial Times s'inquiète pour la vie privée des dirigeants et le Groupe de sécurité de la présidence ne digérera jamais les escapades adulescentes du chef de l'Etat.

«Si j'avais été chef du GSPR à cette époque, j'aurais démissionné. Le président de la République doit comprendre que sa sécurité ne lui appartient pas» Christian Prouteau, fondateur et chef du Groupe de sécurité de la présidence, de 1983 à 1994.

Valérie Trierweiler, à l'époque hospitalisée et sous tranquillisants, va bruyamment «remercier pour ce moment» son ex-compagnon dans un livre vengeur qui dévoile comment «l'homme que j'aimais a rompu avec moi par un communiqué de dix-huit mots qu'il a dicté lui-même à l'AFP, comme s'il traitait une affaire d'Etat». Un communiqué qui tombera deux semaines après la découverte de ce Piaggio de 125 cm³, modèle MP3 à trois roues, de couleur grise.

«Depuis Vizir, le cheval naturalisé de Napoléon, jusqu’à la DS du général de Gaulle, les Français attachent une importance symbolique aux véhicules de ceux qui nous gouvernent»

Cette courte analyse historique, on la doit à un certain Aymeric Rouillac, dans Paris Match, mercredi. Et la réplique n'est pas gratuite, puisque le commissaire-priseur a été chargé de vendre, ce dimanche, sous la rotonde du château d’Artigny et au plus offrant, le fameux scooter de François Hollande. Mise à prix initiale? 10 000 euros. Bien sûr, ce trois-roues de l'amour a changé de propriétaire(s) depuis 2015, l'année choisie par le président lui-même pour se séparer discrètement de l'arme du crime.



Le casque noir, lui, a mystérieusement disparu.

Le passé est à vendre

Quand un certain Patrick Sionneau réceptionne son nouveau jouet en 2021, il n'en revient pas. Interrogé par Paris Match cette semaine, ce chanceux retraité ne va pas seulement hérité d'une sulfureuse bécane, mais d'un petit mot manuscrit et signé de la main d'un président obsédé par son scooter, au point d'avoir été surnommé «le livreur de pizza», au début de son quinquennat en 2012.

«A Patrick et Manola, qui ont la chance d’enfourcher mon scooter pour mieux protéger leur bonheur» François Hollande, en vendant son scooter

A l'époque, le ministre de l'Economie, Arnaud Montebourg, avait dû se dépatouiller devant la presse face à ce «véhicule officiel» fabriqué pourtant... en Italie. Si Patrick et Manola s'en séparent aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de gaieté de coeur. Alors que le couple a fêté ses noces d'or à califourchon sur l'objet du désir, en 2022, le retraité de 71 ans se déplace désormais avec des béquilles et ne voudrait pas que ce «pépère de 200 kilos» lui tombe un jour dessus, a-t-il encore confié à Paris Match.

Du côté des commissaires-priseurs, chargés de trouver un nouvel écrin au Piaggio MP3, c'est l'hystérie à en croire la séance photo qu'ils ont organisé pour annoncer la vente aux enchères en avril dernier. Pochettes dans le veston et drapeaux nationaux sont même de sortie pour imaginer le futur de ce scooter, que Patrick Sionneau voudrait imaginer «dans un musée.»

«Certains hommes politiques restent dans les mémoires pour des casseroles, François Hollande, lui, c’est pour un scooter!» Patrick, le retraité qui se sépare du scooter ayant appartenu à François Hollande. paris match

Philippe et Aymeric Rouillac, un père et un fils commissaires-priseurs, excités à l'idée d'organiser la vente d'un petit morceau d'Histoire. rouillac.com

Qui a chopé le scooter?

Le chanceux du jour s'appelle Denis Breheret. Le propriétaire du musée de belles bagnoles «Prestige et collection», dans le Maine-et-Loire, a pu repartir avec le véhicule le plus controversé de la politique française récente. Prix de vente? 20 500 euros.

«C'est une partie de l'histoire de France» Le nouveau propriétaire du scooter de François Hollande

Du côté de François Hollande et de Julie Gayet, bah, ça roule. Ils se sont mariés en juin 2022, dans le fief du politicien, en Corrèze, dix ans après le début d'une idylle top-secrète qui va hanter l'Elysée encore longtemps.