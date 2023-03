Analyse

Jamais la Chine n'a défié l'Occident aussi frontalement

Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés la semaine dernière. Image: sda

Le président chinois prône un ordre mondial qui prend racine principalement dans les pays du Sud. Et La Russie de Vladimir Poutine joue un rôle central dans cette dynamique.

Fabian Kretschmer, pékin / ch media

Après un dîner commun au Kremlin, Xi Jinping a pris congé de son hôte avec des paroles presque prophétiques. «Il y a des changements en ce moment que nous n'avons pas vus depuis 100 ans. Et nous sommes ceux qui poussent ce changement ensemble», a déclaré le septuagénaire, tandis que Vladimir Poutine hochait la tête en signe d'approbation.

Par conséquent, plus aucun responsable politique occidental ne devrait douter que l'émergence de la Chine en tant que puissance diplomatique mondiale représente un sérieux défi pour l'ordre établi.

Cet hiver, la République populaire s'est réveillée à une vitesse vertigineuse du sommeil «zéro Covid» de près de trois ans qu'elle s'était imposé – et tente désormais de toutes ses forces de sortir de son isolement international.

Le monde s'invite à Pékin

Les résultats obtenus jusqu'à présent sont remarquables. Toutes les semaines, des invités d'Etat du monde entier arrivent dans le quartier du pouvoir à Pékin:

Lundi, le président brésilien Lula da Silva est attendu.

Il sera suivi du chef du gouvernement espagnol Petro Sanchez.

Et du français Emmanuel Macron.

Tout cela quelques jours seulement après que Xi Jinping se soit laissé courtiser, à Moscou, aux côtés de son «partenaire junior» Poutine, qu'il ait attiré le Honduras, l'un des derniers alliés de Taïwan, dans son camp et qu'il ait conclu un accord révolutionnaire entre l'Arabie saoudite et l'Iran.

Le fait que la Chine s'efforce d'avoir de nombreux échanges sur la scène internationale n'est bien sûr pas nouveau. Mais le ton offensif, qui consiste à postuler une alternative globale à la position Occidentale, constitue une rupture radicale avec la maxime diplomatique qui prévalait. En effet, le grand réformateur économique du pays, Deng Xiaoping, avait déclaré qu'il fallait cacher ses forces et attendre le bon moment.

Deng Xiaoping Image: Corbis Historical

Ce moment semble être arrivé sous Xi Jinping. Et il était, en effet, temps que la deuxième économie mondiale prenne un rôle plus important sur la scène internationale – par exemple, en occupant des postes aux Nations unies.

Personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi agressif

Ce à quoi peu d'observateurs s'attendaient, cependant, c'est à quel point le président chinois Xi Jinping positionnerait son pays, autrefois avare de risques, de manière aussi agressive sur la scène diplomatique. Malgré les critiques internationales, Xi a introduit des répressions généralisées contre Hong Kong avec stoïcisme, ignoré toutes les frontières territoriales en mer de Chine méridionale et, choquant les Européens, il s'est rangé du côté de la Russie dans la guerre en Ukraine.

Xi attaque également ouvertement l'Occident. On ne parle plus, à Pékin, du fait que les Etats-Unis et l'Europe ont autrefois, avec bienveillance, ouvert la voie à l'adhésion de la République populaire à l'Organisation mondiale du commerce – et ainsi accéléré massivement son essor économique. Au lieu de cela, Xi avertit son peuple que Washington et ses alliés veulent désormais contenir la Chine.

La vision de du maître de Pékin a trouvé un terrain fertile dans une grande partie des pays dit «du Sud». Les décennies durant lesquelles Washington s'est posé en gendarme du monde ont laissé de profondes animosités. A cela s'ajoute l'héritage colonial des Européens. La République populaire de Chine incarne le pragmatisme et un modèle de développement économique qui a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté extrême.

La «nouvelle route de la soie» comme exemple

L'influence croissante de Xi Jinping se reflète de manière particulièrement visible dans la «Nouvelle route de la soie», qui s'étend de l'Asie centrale à l'Amérique latine. Plus de 150 Etats ont déjà signé un mémorandum d'entente pour l'initiative «Belt and Road», qui promet des prêts avantageux et des projets d'infrastructure complets.

Dans ses derniers discours, Xi n'a cessé de répéter que la Chine apportait la preuve historique que modernisation ne signifiait pas occidentalisation. L'autocrate présente son pays comme une «nation pacifique» qui ne cherche pas l'hégémonie, ne s'immisce pas dans les affaires d'autres pays et n'exploite pas les pays en développement.

Bien que cette description idéalisée soit principalement considérée comme de la propagande en Europe et aux Etats-Unis, en Afrique et en Amérique du Sud, la Chine est considérée comme un partenaire commercial bienvenu et un médiateur responsable.

Et pourtant, au fur et à mesure que Xi assumera ses responsabilités, il s'embourbera de plus en plus dans les mêmes contradictions et les mêmes doubles standards qu'il impute publiquement à l'Occident. On a pu le constater ouvertement avec le «plan de paix» chinois sur la guerre en Ukraine. Le fait que Pékin rappelle dans le premier paragraphe du document la souveraineté territoriale de tous les pays, tout en ne critiquant pas une seule syllabe l'invasion russe, est extrêmement perfide.

En fin de compte, la politique étrangère de Xi Jinping a surtout un objectif qui prime sur tous les autres: il souhaite façonner l'ordre mondial de manière à ce qu'il soit plus sûr pour le maintien au pouvoir du Parti communiste. Pour cela, l'homme de 69 ans n'est pas seulement prêt à soutenir tous les Etats voyous, mais aussi à jeter par-dessus bord les principes fondamentaux de sa politique à court terme.