Que cache le plan de paix de la Chine

La Chine veut présenter une initiative de paix à l'occasion de l'anniversaire de l'attaque russe contre l'Ukraine. Ses chances de succès sont minces, mais il y a des raisons d'y croire.

Pendant un an, la République populaire de Chine est restée officiellement neutre dans la guerre d'Ukraine, tout en défendant en réalité la position de la Russie. Cette position est en passe de changer. Du moins, en apparence. Vendredi, jour anniversaire de l'invasion russe, la Chine présentera un plan de paix. C'est ce qu'a annoncé le chef de la politique étrangère chinoise, Wang Yi, samedi à Munich lors de la Conférence sur la sécurité.

Wang Yi a été ministre des Affaires étrangères jusqu'à la fin de l'année dernière et est depuis lors responsable des relations extérieures au sein du Bureau politique du Parti communiste chinois, l'organe de pouvoir suprême du Parti communiste. Qin Gang, son successeur au poste de ministre des Affaires étrangères, a déclaré, mardi à Pékin, que la Chine était:

«Très préoccupée par le fait que le conflit puisse s'aggraver et échapper à tout contrôle»

Wang Yi a rencontré Poutine mercredi. Image: sda

Le choix des mots est révélateur: dans ses communications officielles, la Chine ne parle jamais de guerre, mais de crise, de conflit ou de «question ukrainienne». Wang Yi a respecté ces codes à Munich, raison pour laquelle l'initiative de paix annoncée lors de la conférence sur la sécurité a été saluée dans son principe, mais aussi accueillie avec beaucoup de réserve et de scepticisme.

Jouer avec la crédulité

«La Chine n'a pas été capable de condamner l'invasion. La Chine n'a pas été en mesure de dire qu'il s'agissait d'une guerre illégale», a déclaré le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. L'homme politique allemand Reinhard Bütikofer, membre des Verts et spécialiste de la Chine, estime que la Chine joue avec la crédulité des gens qui aspirent à la paix.

Il y a suffisamment de raisons de douter du sérieux de Pékin. Le chef de l'Etat, Xi Jinping, avait probablement donné à Vladimir Poutine le feu vert pour l'invasion avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Au vue de la tournure que prend le conflit, il semble prendre ses distances avec Poutine, sans pour autant rompre les liens.

Changement de mentalité à Pékin

Un plan pour la paix chinois peut-il fonctionner dans ces conditions? Il y a des raisons de penser que non. Mais il y a aussi des indices qui montrent que la Chine est intéressée par un cessez-le-feu.

La résistance de l'Ukraine a conduit Pékin à changer d'avis et à se montrer prêt à un cessez-le-feu afin d'éviter de nouveaux revers russes, voire une lourde défaite, écrit la correspondante en Chine du Wall Street Journal en citant des personnes proches du centre du pouvoir à Pékin.

Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. image: keystone

Un cessez-le-feu affaiblirait la Russie, qui serait alors contrainte de se soumettre à la Chine et d'accepter des accords favorables du point de vue de Pékin, par exemple dans le domaine de l'énergie. Xi Jinping n'a guère intérêt à ce que Moscou et Vladimir Poutine sortent affaiblis de la guerre, ont déclaré les personnes mentionnées au Wall Street Journal.

Xi Jinping a besoin de Poutine

A première vue, il peut être tentant pour la Chine de reléguer la Russie au rang de partenaire junior. Mais Xi Jinping souhaite forger une alliance avec Vladimir Poutine contre l'Occident et surtout contre les Etats-Unis. L'enjeu est de faire avancer l'ordre mondial «multipolaire» souhaité par les deux dirigeants.

Ce n'est donc pas dans les intérêts de Xi Jinping que la Russie ressorte affaiblie du conflit. En compensation, Pékin pourrait fournir des armes. Les Etats-Unis ne sont pas dupes. Ils ont fait une mise en garde, ce week-end, contre un tel scénario. Le fait que les armes chinoises soient susceptibles de provoquer l'escalade dont parle le ministre des Affaires étrangères Qin Gang s'y oppose.

L'Europe est courtisée

Un cessez-le-feu est la solution la plus évidente. Dans ce contexte, la Chine pourrait également avoir les Européens dans le collimateur. Alors que les relations avec les Etats-Unis se sont récemment à nouveau glacées, notamment en raison de l'affaire du ballon espion présumé, les Chinois ont lancé une véritable offensive de charme à l'égard de l'Europe, notamment lors du WEF à Davos.

Le vice-chef du gouvernement Liu He a plaidé à Davos pour la confiance dans l'économie chinoise. image: keystone

Après trois ans de politique zéro-covid, l'économie chinoise est fragilisée. La tendance s'est renversée, elle est désormais plus dépendante de l'Occident que l'inverse. Pékin souhaite donc au moins assurer ses relations avec l'Europe, tout en espérant empêcher la création d'un bloc américano-européen.

Lassitude de la guerre

A cela s'ajoute le fait que l'Europe est bien plus directement touchée par la guerre en Ukraine que les Etats-Unis. La lassitude de la guerre augmente et avec elle les appels à la négociation, notamment en Allemagne, le principal partenaire économique de la République populaire en Europe. Dans un tel contexte, un plan de paix chinois pourrait trouver un terrain fertile.

Mais à quoi pourrait ressembler ce plan? Pour l'instant, Wang Yi n'a fait que de vagues allusions. Le document, inspiré par les «propositions importantes» de Xi Jinping, sera basé sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, les principes de la Charte de l'ONU, les intérêts légitimes de tous les pays en matière de sécurité et une solution pacifique à la crise, a-t-il déclaré.

L'Ukraine est dans la retenue

En attaquant l'Ukraine, Vladimir Poutine a bafoué ces principes. Et dans ces circonstances, on se demande quelles sont les chances de succès d'un tel projet. Les experts estiment qu'il n'est actuellement pas possible de faire beaucoup plus qu'un cessez-le-feu et un «gel» du conflit le long des lignes de front actuelles.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a rencontré Wang Yi à Munich. image: ho

Il est peu probable que l'Ukraine s'y résigne. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a également rencontré Wang Yi à Munich. Après l'entretien, il a réagi avec réserve à l'initiative de paix. Selon lui, il est également dans l'intérêt de l'Ukraine que la Chine intervienne pour trouver un accord de paix. Mais l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'est pas négociable, a-t-il ajouté.

Pas de compromis sur le territoire ukrainien

«Aucun compromis n'est possible, pas sur le moindre mètre carré», a souligné Dmytro Kuleba, réitérant ainsi la position du président Volodymyr Zelensky selon laquelle la Russie doit se retirer de tous les territoires occupés. Mais dans le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, ce point n'est pas du tout mentionné.

Et après le discours agressif de Vladimir Poutine sur «l'état de la nation», on peut également douter que la Russie soit intéressée par la paix. Il est même probable que Poutine utilise un cessez-le-feu pour réarmer son armée, affaiblie par de lourdes pertes humaines et matérielles, et pour planifier la prochaine attaque.