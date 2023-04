Selon Xi Jinping, le bilatéralisme des Etats-Unis doit enfin être surmonté et faire place à un ordre mondial qui ne serait plus dominé par la superpuissance américaine. image: Shutterstock

La Chine se prépare à la guerre

Pourquoi nous devrions prendre au sérieux le président chinois.

Philipp Löpfe

Xi Jinping demande à ses généraux de faire preuve de «courage au combat». Il félicite son armée populaire pour la manière dont elle a tenu les Américains en échec avec des armes rudimentaires lors de la guerre de Corée. Et le président chinois augmente régulièrement le budget militaire, officiellement de plus de 7% cette année, pour atteindre environ 225 milliards de dollars. Officieusement, cette somme est probablement bien plus élevée, comme le pensent les experts.

Nous devrions prendre ces paroles du président chinois au sérieux. «Si Xi déclare qu'il se prépare à la guerre, il serait stupide de ne pas le prendre au mot», préviennent les deux experts militaires John Pomfret et Matt Pottinger dans le magazine Foreign Affairs.

La modestie chinoise appartient au passé

Comme le constate Rush Doshi dans son livre The Long Game, le Parti communiste chinois se prépare depuis des décennies à une éventuelle guerre avec l'Occident, et notamment avec les Etats-Unis. Doshi est expert de la Chine auprès du célèbre groupe de réflexion Brookings Institution.

Deng Xiaoping, le père de la Chine moderne, a un jour demandé à ses compatriotes de «cacher leurs capacités et de jouer la montre». Le président chinois quant à lui souligne à chaque occasion, et avec grande assurance, à quel point l'Occident et les Etats-Unis en particulier sont devenus décadents.

Il demande avant tout un nouvel ordre mondial. Selon lui, le bilatéralisme des Etats-Unis doit enfin être surmonté et faire place à un multilatéralisme, c'est-à-dire un ordre mondial qui ne serait plus dominé par la superpuissance américaine, mais dans lequel plusieurs nations de même puissance se tiendraient mutuellement en échec.

Xi ne veut pas atteindre cet objectif en premier lieu par des moyens militaires. Avec l'initiative «Belt and Road», la Chine approvisionne désormais la moitié du globe en autoroutes, chemins de fer, ports et aéroports. Le pays du Milieu s'implique également fortement dans la géopolitique, comme l'ont montré récemment l'Arabie saoudite et l'Iran. La Chine a réussi à réunir les ennemis jurés autour d'une même table depuis longtemps.

Ensemble contre les Etats-Unis: Xi Jinping et Vladimir Poutine. image: keystone

La modestie autrefois prônée par Deng appartient à l'histoire. Des films comme Wolf Warrior - une réponse chinoise à la saga Rambo - célèbrent les exploits de leurs propres soldats. Des concepts tels que la «démocratie» et les «droits de l'homme» ne sont plus niés avec pudeur, mais réinterprétés avec audace pour les adapter aux conditions chinoises.

L'offensive de charme de la Chine porte ses fruits. Si plus de 100 pays ne se sont pas joints au boycott occidental contre la Russie, Vladimir Poutine le doit en grande partie à son ami Xi. Et le fait que ce dernier ait chaleureusement accueilli le président brésilien Lula ces jours-ci à Pékin est tout sauf un hasard. Parmi les pays émergents, les Etats-Unis ont perdu beaucoup de goodwill avec leur guerre infructueuse en Irak et leur renflouement des banques lors de la crise financière de 2008. Ils sont perçus - tout comme les Européens – comme des hypocrites et des égoïstes en Asie et en Amérique du Sud.

De leur côté, les Américains ne restent pas les bras croisés face au réarmement de l'armée populaire chinoise et aux avances diplomatiques. Démocrates et républicains s'affrontent sur presque toutes les questions, mais en ce qui concerne la Chine, il règne une unanimité presque inquiétante. Le président Joe Biden n'a pas seulement confirmé les restrictions commerciales imposées par son prédécesseur Donald Trump. Il les a étendues. En particulier, les semi-conducteurs ne peuvent plus être exportés vers la Chine aujourd'hui.

Les Etats-Unis veulent tenir la Chine en échec avec les mêmes moyens qu'ils ont utilisés autrefois pour mettre l'Union soviétique à genoux. Cette politique s'appelle «endiguement» et consiste à isoler un pays sur le plan économique et politique. C'est donc à juste titre que Xi se plaint que les Etats-Unis «encerclent» et «oppriment» le pays. Le président chinois doit toutefois s'attribuer le mérite d'avoir partiellement déjoué le confinement américain. L'action agressive de la Chine a en Asie un effet similaire à celui de l'attaque de Poutine sur l'Ukraine.

Le premier ministre australien Anthony Albanese, Joe Biden et le premier ministre britannique Rishi Sunak, lors de la conférence de presse au cours de laquelle ils annoncent le nouveau pacte sur les sous-marins. image: keystone

Les rangs des pays favorables à l'Occident se resserrent. Le Japon a promis de doubler ses dépenses militaires. Les Philippines se sont à nouveau rapprochées des Etats-Unis et l'Australie veut désormais exploiter une flotte de sous-marins nucléaires de pointe avec les Américains et les Britanniques.

L'euphorie concernant le modèle de société de l'Occident, qui s'était répandue après la chute du mur de Berlin, s'est dissipée. Les pays émergents ne cherchent plus leur salut dans le néolibéralisme. Le miracle économique chinois ne leur a pas échappé.

Malgré cela, la Chine ne remplacera probablement pas les Etats-Unis en tant que première puissance mondiale de sitôt. On ne sait pas encore si le pays ne tombera pas dans le «middle income trap». On désigne par là l'état d'une économie nationale qui, après un essor fulgurant, ne parvient pas à faire la transition vers une prospérité durable. Pour la Chine, ce serait dévastateur, car la population diminue déjà aujourd'hui. Les Chinois vieillissent avant de s'enrichir.

La nouvelle confiance en soi de la Chine s'oppose à une peur parfois hystérique des Etats-Unis. En témoigne la réaction au lancement d'un ballon, dont on se demande s'il a servi à l'espionnage ou à la météorologie. Ou encore l'excitation suscitée par la visite imminente de Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan, à Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants.

La demande de la Chine pour un ordre mondial multilatéral est fondamentalement justifiée. Il n'est plus justifiable aujourd'hui qu'environ deux milliards de personnes imposent leur volonté à environ six milliards de personnes. Mais il est plus que douteux que le modèle chinois soit l'alternative. La Chine est, comme l'a récemment formulé The Economist, une «superpuissance qui convoite l'influence sans gagner l'affection, qui veut le pouvoir sans avoir de vision et qui nie les droits de l'homme universels. Ceux qui pensent que cela fera du monde un endroit meilleur devraient revoir leur copie.»