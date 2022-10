Donald Trump était assis dans sa salle à manger de la Maison Blanche, alors que le Capitole était pris d'assaut. Image: FR155816 AP

Analyse

Pourquoi le rôle de Trump au Capitole est capital

Pour en finir définitivement avec Trump sur le plan politique, la commission d'enquête sur la tempête au Capitole convoque l'ex-président. Les preuves contre lui sont accablantes. Mais est-ce suffisant?

Bastian Brauns, Washington / t-online

Sept minutes angoissantes et historiques au cœur de la démocratie américaine: ce que la commission d'enquête sur la prise du Capitole du 6 janvier montre dans des vidéos inédites, ce sont des appels téléphoniques désespérés de démocrates et aussi de républicains depuis le bâtiment du Congrès.

Un article de

Alors que la foule prenait d'assaut le Capitole, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a tenté de trouver un moyen d'arrêter la foule violente. Elle a ainsi tenté de savoir si le gouverneur de l'Etat voisin de Virginie pouvait envoyer de l'aide.

La vidéo historique et inédite👇 Vidéo: watson

Mais tous les efforts, même ceux du Pentagone ou du ministère de la Justice, seront vains. Car seul un homme aurait vraiment pu intervenir plus tôt.

Donald Trump, quant à lui, était assis à quelques kilomètres de là, dans sa salle à manger de la Maison Blanche, en train de suivre les reportages en direct de sa chaîne préférée Fox News. Il n'avait apparemment renoncé à son projet de se rendre lui-même au Capitole après son discours incendiaire qu'après une résistance opiniâtre de ses plus proches collaborateurs et du Secret Service. Il ne voulait manifestement pas mettre fin à la violence.

Même les supplications du président républicain de la Chambre des représentants ont été ignorées par Trump, selon des témoignages. Ainsi, Kevin McCarthy aurait appelé pour lui dire de rappeler "ses hommes". Par un discours télévisé, par un tweet, l'essentiel étant que cela s'arrête. Mais Trump aurait simplement répondu:

«Ce ne sont pas mes gens, Kevin. C'est l'antifa»

Il y aurait en outre eu beaucoup plus de fraudes électorales qu'il ne pouvait l'imaginer. Réponse de McCarthy au président de l'époque: «Mais ce sont tes gens.» Ils ont pénétré dans son bureau, ses collaborateurs se cachent et se mettent en sécurité, a déclaré McCarthy au téléphone.

Le savoir sans conscience de Trump

La dernière séance de la commission d'enquête avant les élections de mi-mandat, début novembre, tente une fois de plus de reconstituer la chronologie des événements avant et pendant la tempête au Capitole du 6 janvier. Le timing est crucial pour déterminer le rôle de Donald Trump dans cette émeute. De nombreux témoignages de collaborateurs de l'ex-président, de son équipe de campagne et de son administration le prouvent sans conteste.

Bien avant le 6 janvier, l'ancien président savait d'une part qu'il avait perdu l'élection de 2020. D'autre part, il était pleinement conscient de la probabilité d'émeutes violentes, parce que les gens voulaient croire ses mensonges selon lesquels l'élection avait été volée. Selon de nombreux courriels du Secret Service, l'inquiétude était grande que quelque chose de similaire se produise.

Sur internet, des forums avaient été analysés, dans lesquels des utilisateurs avaient publié des commentaires comme celui-ci:

«Nos "législateurs" peuvent quitter le Congrès de deux manières: 1) dans un sac mortuaire, 2) quand ils auront légitimement déclaré Trump vainqueur»

Quelqu'un d'autre a écrit: «Des patriotes seront sur place, armés jusqu'aux dents.» Et: «Les potences n'ont pas besoin d'électricité.»

Trump qui, en tant que président, était probablement le mieux informé de tous les Américains sur les menaces de violence et les résultats des élections, a continué à mettre le feu pour rester au pouvoir. C'est ce tableau que la commission continue de retracer méticuleusement, en s'appuyant sur des témoins, de la correspondance et d'autres éléments de preuve. Le grand plan de Trump, bien que chaotique, pour empêcher l'élection de Biden serait globalement composé de ces éléments:

Diffusion continue de fausses informations auprès du public.

Faire pression sur le vice-président Mike Pence, sur le ministère de la Justice et sur les responsables et assistants officiels des élections.

Propagation de fausses rumeurs de fraude électorale de masse.

Incitation à la violence.

Non-intervention face à la violence.

Objectif: le démantèlement public

Les membres de la commission d'enquête savent qu'en dépit de tout le tapage médiatique et de tous les indices présentés, ils n'ont eux-mêmes, en tant qu'organe, aucun moyen d'action juridique contre Donald Trump. Même si Trump était inculpé et condamné à l'issue de l'enquête menée en parallèle par le ministère de la Justice, il pourrait toujours, selon la loi, se présenter comme candidat républicain à la présidentielle et finalement même siéger à la Maison Blanche en tant que délinquant.

Il ne reste donc presque plus qu'à le démonter politiquement et publiquement. Pour y parvenir, le comité a décidé à l'unanimité que Donald Trump devait témoigner sous serment devant le comité. Une manœuvre pas si maladroite que cela, car l'ex-président se retrouve à nouveau sous pression. S'il invoque son droit de refuser de témoigner pour ne pas s'incriminer lui-même, cela équivaut à un aveu de culpabilité.

Trump va donc probablement choisir sa voie préférée: Il se défendra juridiquement et saisira de nombreux avocats et tribunaux pour contester sa convocation. Il continuera à choisir sa stratégie préférée: Semer le chaos et continuer. Le reste dépendra de ce que son parti et ses partisans laisseront passer.