Le désespoir de Poutine grandit

Poutine pensait gagner la guerre en Ukraine en quelques jours. Or, cela dure depuis maintenant des mois. Image: sda

L'Ukraine est le théâtre d'une guerre d'usure sanglante, avec des pertes massives pour les deux côtés. Combien de temps Poutine peut-il encore poursuivre le conflit? Analyse.

Il a combattu en Ukraine, mais il doit être exécuté par un peloton d'exécution. Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Gulagu, Viktor Sevalnev a purgé une peine de quatre ans de prison en Russie pour blessures corporelles et s'est ensuite apparemment porté volontaire pour le front en Ukraine.

Après avoir été affecté avec d'autres détenus à une unité de la République populaire autoproclamée de Lougansk, puis prétendument blessé à plusieurs reprises lors de combats dans le Donbass, il se serait enfui du front avec son unité, selon Gulagu. La femme de l'homme de 43 ans se serait alors manifestée auprès de l'organisation de défense des droits de l'homme.

Son mari aurait été enlevé par l'armée russe dans un hôpital. Sevalnev risquerait désormais d'être condamné à mort par fusillade.

Il est difficile de vérifier si l'histoire du détenu russe est authentique. Les deux parties utilisent la désinformation comme une arme centrale dans la guerre en Ukraine. Une chose est sûre: de telles nouvelles en provenance du Donbass ne sont pas des cas isolés. Les écoutes téléphoniques et les témoignages de soldats russes se multiplient et suggèrent surtout une chose: le prix du sang payé par l'armée russe pour pouvoir tenir le front à l'est de l'Ukraine est élevé.

Viser le réseau électrique: un acte de désespoir

Mais un retrait de la Russie, voire une défaite russe, sont-ils pour autant plus probables? C'est jusqu'à présent un vœu pieux au sein de l'alliance occidentale, mais le Kremlin et en particulier le président russe Vladimir Poutine n'ont pas encore renoncé à leurs objectifs de guerre. Au contraire, sa tactique semble viser à briser la volonté d'endurance de l'Ukraine et de ses soutiens occidentaux.

En raison de l'infériorité militaire actuelle de l'armée russe, Poutine fait tirer sur les infrastructures de l'Ukraine. Mercredi, la Russie a ainsi tiré environ 70 missiles sur le pays. Certes, selon les données de l'armée de l'air, l'Ukraine en a intercepté 51, ainsi que cinq drones.

Mais les autres projectiles ont tué dix personnes et ont une fois de plus causé de graves dommages au réseau électrique.

Les centrales nucléaires du pays ont été arrêtées et la plupart des centrales thermiques et hydrauliques sont tombées en panne, a annoncé le ministère de l'énergie. Des black-out à grande échelle se sont produits. L'Ukraine connaît actuellement des nuits sombres et froides.

Poutine bombarde l'infrastructure électrique ukrainienne: le pays connaît des nuits sombres et froides. Image: sda

Les crimes de guerre de Poutine doivent toutefois plutôt être considérés comme des actes de désespoir. «Les occupants font tout pour que les gens souffrent, pour que nous ne puissions même pas nous sentir ou nous voir», a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son allocution vidéo du soir.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a également critiqué mercredi l'action impitoyable de Poutine:

«Une guerre qu'il ne peut même plus gagner sur le champ de bataille, tant cela semble clair» Olaf Scholz

Les problèmes de la guerre d'usure

En effet, les dirigeants russes sont actuellement confrontés à plusieurs problèmes:

Pertes importantes de soldats, de matériel et de munitions;

La Russie est de plus en plus lasse de la guerre;

Moral en berne de ses propres soldats en raison d'échecs militaires;

Un isolement international croissant, comme l'a montré le sommet du G20 à Bali;

Le soutien à l'Ukraine plus fort que ne le pensait le Kremlin.

L'Ukraine vit actuellement la guerre d'usure que de nombreux experts militaires craignaient déjà au début de l'été. Le tracé du front ne change que très peu, les deux camps subissent de lourdes pertes. Conséquence: au final, c'est probablement la partie qui peut mobiliser le plus de ressources qui gagnera la guerre.

Les lance-roquettes américains Himars ont changé la donne en Ukraine. Image: sda

Et c'est justement là que le tableau est sombre pour Poutine. L'Ukraine continue d'être soutenue par un front occidental en grande partie uni. Les Etats-Unis ont à eux seuls débloqué mercredi 400 millions de dollars pour le soutien militaire. Pour Kiev, le soutien occidental est essentiel à sa survie et, au grand dam du chef du Kremlin, ce front ne semble pas vraiment s'effriter jusqu'à présent.

Terroriser les civils

Avec la terreur des missiles contre l'Ukraine, la Russie vise aussi et surtout la solidarité occidentale. Face aux souffrances de la population civile et à la menace d'une nouvelle vague de réfugiés vers l'Europe, Washington, Berlin et Paris doivent inciter les dirigeants ukrainiens à faire des concessions.

Mais ce plan ne fonctionne pas. Poutine, qui avait déjà criminellement sous-estimé la force militaire de l'Ukraine, commet à nouveau la même erreur: il sous-estime la capacité de défense de la population civile ukrainienne et la capacité de résistance des sociétés occidentales.

Le chef du Kremlin espérait très probablement des révoltes de la population ukrainienne en raison des blackouts, des protestations massives en Europe à cause des prix de l'énergie et une défaite pour le président américain Joe Biden lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Poutine semble avoir fait une nouvelle erreur de calcul.

La persévérance, un facteur décisif

En outre, la composante psychologique est actuellement du côté de l'Ukraine. En automne, elle a pu lancer avec succès une contre-offensive dans le nord-est et le sud. Elle a contraint la Russie à se retirer de la ville stratégique de Kherson. Depuis des mois, les troupes russes sont sur la défensive, accompagnées de nouvelles constantes d'échecs et de revers.

Les Ukrainiens entrent dans Kherson 1 / 12 Les Ukrainiens entrent dans Kherson source: sda / efrem lukatsky

Dans cette guerre, la persévérance pourrait devenir le facteur décisif. Les gens en Ukraine croient en leur victoire, ils sont à l'offensive et motivés pour défendre leur pays. Ils ont développé une résilience, et avec celle-ci, il est probable que, déjà habitués à des hivers rudes, ils puissent également surmonter cette période de froid - sans électricité si nécessaire.

En revanche, la lassitude de la Russie face à la guerre pourrait devenir un problème de plus en plus important pour Poutine. Selon les données du ministère américain de la Défense, on estime qu'au moins 85 000 soldats russes ont été tués ou mis hors de combat par des blessures en Ukraine. Certes, les pertes du côté ukrainien sont probablement bien plus élevées, mais les défenseurs peuvent désormais compter sur de nombreux volontaires formés ces derniers mois.

L'armée russe a probablement aussi des problèmes de matériel. Personne ne sait vraiment combien d'équipements et d'armes la Russie possède encore dans ses arsenaux. Mais selon les experts, on observe sur le champ de bataille que les troupes russes manquent surtout de micro-puces et de semi-conducteurs pour les armes guidées modernes. L'Ukraine estime que la Russie a déjà tiré plus de 87% de ses missiles Iskander et doit désormais recourir à des obus S-300 reconvertis. Les Etats-Unis voient en revanche des «goulots d'étranglement importants» dans les munitions d'artillerie russes.

Cela signifie que des pénuries de matériel pourraient mettre en péril la stratégie de terreur de Poutine, à moins que la Russie ne soit approvisionnée par l'Iran ou la Corée du Nord. Téhéran a déjà laissé entrevoir des livraisons de missiles.

Quelle est la suite des événements?

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aucune décision majeure n'est attendue sur le champ de bataille en hiver. La Russie a certes déplacé de nombreuses troupes de Kherson vers le Donbass. Mais jusqu'à présent, les offensives russes ont pu y être repoussées avec succès par l'Ukraine. Au sud, l'armée ukrainienne se trouve toutefois désormais face au Dniepr, un obstacle naturel majeur à la poursuite de la contre-offensive.

Il faut s'attendre à des combats d'artillerie acharnés avec une utilisation limitée des chars, car ceux-ci s'enfoncent dans la boue ukrainienne en dehors des routes à cette période de l'année. Sur le plan militaire, les possibilités sont donc plus limitées jusqu'au printemps.

Les combats pour la persévérance pourraient bien commencer maintenant. Le groupe de réflexion américain «Institute for the Study of War» estime que le Kremlin pourrait mettre en scène une attaque ukrainienne dans le sud de la Russie par le biais d'une opération sous faux drapeau. Selon l'analyse, l'objectif de Poutine pourrait être de renforcer à nouveau le moral de guerre en Russie en prétendant avoir été attaqué et en invoquant la défense du pays. Mais aucun signe n'est apparu jusqu'à présent.

Dans tous les cas, le président russe doit jouer les médiateurs entre les forces nationalistes et celles lassées par la guerre dans son pays. Un exercice de corde raide.