Analyse

Séisme dévastateur: pourquoi la Turquie tremble si souvent

La Turquie est l'un des pays européens où la terre tremble le plus souvent — et violemment. La raison? Une «microplaque» terrestre sur laquelle se trouve le pays.

Stephanie Schnydrig / ch media

Lundi 6 février, tôt dans la matinée, la terre a violemment tremblé dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie. La catastrophe a fait plus de mille morts et le bilan ne cesse d'augmenter.

Selon le service géologique américain USGS, la secousse la plus puissance a été enregistrée sur une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. L'épicentre des séismes se situait en Anatolie orientale, une zone où se trouve une importante faille géologique.

Une faille de 550 kilomètres

De l'énergie sismique se libère régulièrement le long de cette faille de 550 kilomètres de long ainsi qu'au niveau de la zone de perturbation nord-anatolienne, deux fois plus longue.

Vidéo: watson

Quand de l'énergie est libérée à cet endroit, le pays tout entier est alors secoué par des ondes sismiques. La Turquie est l'un des pays européens les plus touchés par la sismicité, avec la Grèce, l'Albanie, l'Italie et la Roumanie — bien que cette faille soit présente sur la partie asiatique du pays.

La microplaque anatolienne

La Turquie se trouve en grande partie sur une «microplaque» tectonique, la plaque anatolienne, coincée entre deux plaques plus grandes:

au nord, la plaque anatolienne se heurte à la plaque eurasiatique (à laquelle elle est associée en tant que «plaque majeure»)

au sud-est, la plaque arabique pousse la plaque anatolienne vers le nord.

La plaque anatolienne (merci, Wikipédia). Image: wikimedia commons

Comme les plaques sont constamment en mouvement, une tension s'accumule dans les couches rocheuses de part et d'autre de la faille. Lorsque cette tension est suffisamment importante, elle se décharge en un mouvement soudain et saccadé.

Il est impossible de déterminer quand cela se produit, c'est pourquoi les tremblements de terre ne peuvent pas être prédits.

Un tremblement de terre détruit une ville à jamais

Le long des failles de l'Anatolie orientale, des secousses dévastatrices se sont produites à plusieurs reprises par le passé. Un tremblement de terre qui s'est produit il y a près de mille ans est par exemple bien documenté: le 29 novembre 1114, une série de secousse détruit la ville de Maras, dans le sud-est de la Turquie.

Plusieurs milliers de personnes auraient été victimes de cette catastrophe naturelle. La ville a été tant ravagée qu'elle n'a jamais été reconstruite et a, depuis, disparu.

De puissants tremblements de terre ont également secoué la région ces dernières années, comme en 1998, 2010 et 2020. Aucun d'entre eux n'a été aussi meurtrier que l'événement de lundi matin.