Ozempic est en difficulté: «Les patients sont exposés aux risques»

Ozempic est en difficulté: «Les patients sont exposés aux risques»

Les traitements contre l'obésité et le diabète du géant pharmaceutique Novo Nordisk sont mis à mal par la concurrence. Les prévisions des ventes flanchent aux Etats-Unis et les conséquences se ressentent en Europe.

Le géant pharmaceutique Novo Nordisk plongeait en Bourse mardi après avoir abaissé ses prévisions de résultats pour la deuxième fois cette année, plombé par les mauvaises ventes aux Etats-Unis de ses traitements vedette contre l'obésité et le diabète, Wegovy et Ozempic.

La position dominante de son médicament vedette, l'Ozempic, anti-diabétique qui fait fureur pour ses propriétés amaigrissantes, est mise à mal par la concurrence. Et les prévisions de ventes aux Etats-Unis flanchent, pour l'Ozempic mais aussi pour le Wegovy, un traitement anti-obésité.

Le groupe danois table désormais sur une croissance de ses ventes comprise 8% et 14% en 2025, contre une fourchette de 13% à 21% attendue auparavant. La marge opérationnelle est elle attendue entre 10% et 16%, et non plus entre 16% et 24%.

Novo Nordisk avait déjà révisé en baisse ses prévisions de résultats en mai, pour les mêmes raisons. Résultat, l'action du groupe perdait plus de 20% mardi à la Bourse de Copenhague. Il a cependant fait état de ventes en hausse de 18% au premier semestre, et d'une croissance de 29% du bénéfice opérationnel. Les résultats semestriels complets seront publiés le 6 août.

De grosses préoccupations

Le best seller Ozempic, dont les propriétés ont été vantées par les influenceurs et célébrités sur les réseaux sociaux, avait été si demandé qu'il s'était retrouvé en rupture de stock.

La FDA, l'agence américaine de santé, avait alors, pour pallier la pénurie, autorisé les pharmacies à vendre des préparations pharmaceutiques personnalisées, copies de médicaments autorisés.

Cette autorisation a pris fin le 22 mai, mais, selon Novo Nordisk, les ventes de copies continuent «sous le faux couvert de "personnalisation"», a déploré le groupe mardi dans son communiqué. Novo Nordisk se dit même «profondément préoccupé par le fait que, sans intervention énergique des régulateurs fédéraux et des Etats ainsi que des forces de l'ordre, les patients resteront exposés aux risques importants posés par les médicaments contrefaits».

Ozempic est également rattrapé par le traitement concurrent du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly. Plus de 40% de la population américaine souffre d'obésité.

Un nouveau patron en août

Novo Nordisk accueillera à partir du 7 août un nouveau directeur général, Maziar Mike Doustdar, actuellement vice-président du groupe chargé des affaires internationales, a également annoncé le groupe mardi. Il en prendra la tête en remplacement de Lars Fruergaard Jørgensen, qui avait été débarqué mi-mai à cause des mauvais résultats, avec un titre qui dégringole depuis près d'un an.

Le groupe avait alors écrit dans un communiqué:

«Compte tenu des récents défis sur le marché, de la baisse du cours du titre et du souhait de la Fondation Novo Nordisk (actionnaire majoritaire), le conseil d'administration de Novo Nordisk et Lars Fruergaard Jørgensen ont conjointement conclu que commencer à chercher un nouveau DG est dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires.»

Novo Nordisk était pour la première fois devenu la première capitalisation boursière européenne en septembre 2023, mais a depuis été rétrogradé, et n'est plus que deuxième, derrière l'allemand SAP. (afp)