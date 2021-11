Un aperçu des travaux de démantèlement de la centrale nucléaire désaffectée de Mühleberg. Avec quatre réacteurs restants, la Suisse dispose encore de 32% d'énergie nucléaire Keystone

Analyse

Voici les pays qui ont le plus recours à l'énergie nucléaire

Alors que la Suisse et quelques autres pays ont décidé d'abandonner progressivement l'énergie atomique, des dizaines de nouvelles centrales sont encore en construction dans le monde. Tour d'horizon.

Lea Senn

Un tiers de ses besoins en électricité. Voilà la proportion que la Suisse couvre actuellement avec l'énergie nucléaire. Depuis l'arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg fin 2019, quatre réacteurs sont encore en activité sur le territoire helvétique:

Beznau 1

Beznau 2

Gösgen

Leibstadt

Le pays qui détient la part la plus élevée du monde en énergie nucléaire est la France. Elle produit plus de 70% de l’électricité. Viennent ensuite la Slovaquie et l'Ukraine, où la moitié de la demande est couverte par l'énergie nucléaire.

Part de l'énergie nucléaire en pourcentage en 2020 Image: Datawrapper

Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, 30 pays sur 195 dans le monde (dont Taïwan) utilisent de l'énergie nucléaire. Cependant, un peu moins de la moitié de tous les réacteurs actuellement en service se trouvent dans trois pays seulement: aux Etats-Unis (94), en France (56) et au Japon (33).

Nombre de réacteurs en exploitation en 2020 Image: Datawrapper

La façon d'utiliser l'énergie nucléaire est connue depuis les années 1960. Dans les années 1980, cette technologie a connu un véritable boom. A l'époque, on pensait qu'en l'an 2000, les centrales nucléaires du monde entier produiraient jusqu'à 2300 gigawatts d'électricité. Toutefois, ce chiffre a été revu à la baisse dans les années qui ont suivi, et en fait, seuls 350 gigawatts étaient produits en 2000. Aujourd'hui, les centrales nucléaires produisent environ 390 gigawatts.

Après la catastrophe nucléaire de Fukushima il y a dix ans, de nombreux pays ont reconsidéré leur politique nucléaire. La Suisse a également décidé de sortir progressivement de l'énergie nucléaire, alors que de nouvelles constructions étaient en discussion. Pour le moment, les centrales nucléaires actuelles peuvent rester en activité tant que la sécurité est garantie.

En Allemagne, six centrales nucléaires sont actuellement encore connectées au réseau. Selon la loi sur l'énergie atomique, les trois réacteurs les plus anciens seront fermés en 2021, les trois autres au plus tard en 2022.

L'Italie a décidé d'abandonner progressivement l'énergie nucléaire lorsqu’un référendum a été lancé après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Les dernières centrales nucléaires italiennes ont été fermées en 1990.

Situation en matière d'énergie nucléaire en 2020 Image: datawrapper

L’Autriche a une histoire surprenante avec l’énergie nucléaire. La première centrale y a été construite en 1969 à Zwentendorf, sur le Danube. Peu avant sa mise en service en 1978, un référendum a été lancé à la suite d'un important mouvement antinucléaire. Les Autrichiens ont décidé, a 50,5% de votes, que la centrale de Zwentendorf ne serait jamais mise en activité. L'Autriche a donc décidé d'abandonner l'énergie nucléaire avant même qu'elle ne soit vraiment lancée.

La centrale nucléaire de Zwentendorf en Autriche. Elle porte le surnom de « centrale nucléaire la plus sûre du monde ».

Aujourd'hui, la centrale sert de salle de formation pour les employés des centrales nucléaires du monde entier, mais aussi de plateau de tournage ou de lieu de festival.

En France, la construction de six nouvelles centrales nucléaires était encore prévue en 2019, mais le projet a été mis en suspens pour l'instant. Une décision finale sur la construction de nouvelles centrales nucléaires dans le pays devrait être prise au plus tôt en 2022.

Article traduit de l'allemand par Charlotte Donzallaz