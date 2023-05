Bruno Le Maire fait s'étrangler la France avec un passage très cru de son roman, évoquant un anus dilaté. photo: keystone, montage: fred valet

Analyse

Le ministre français et la polémique de «l'anus dilaté»

Bruno Le Maire est ministre des Finances, mais c'est aussi un sacré petit cochon. Dans son nouveau roman, Fugue américaine, il trempe son engin littéraire dans une encre exaltée et, parfois... disons... dilatée. Les âmes prudes ricanent et les détracteurs s'étranglent, mais une question moins immédiate se pose, alors que la France est en feu: un anus, c'est politique?

Bien sûr qu'on l'imaginait plus à l'aise avec la notion d'inflation que de renflement. Surtout quand il s'agit d'évoquer une certaine Julia, à quatre pattes sur son lit, vantant les mérites de son «anus dilaté comme jamais».

Car Bruno Le Maire est ministre de l'Economie, cerbère des Finances et numéro trois du gouvernement. Un homme plutôt sérieux de prime abord, constamment saucissonné dans des costume pluvieux, bien que doté d'une certaine finesse d'esprit reconnue.

Ce n'est pas un secret, Monsieur le ministre est également écrivain. De l'essai froidement politique à la biographie romancée, douze jaquettes abritent déjà son nom. Cette semaine, il signe sa deuxième fiction, démoulée par la maison Gallimard. Et si nous avons lu Fugue américaine, c'est d'abord par curiosité affriolante d'abord, par conscience professionnelle ensuite et, enfin, par intérêt. Deux raisons à cet itinéraire étonnant: le bouquin de l'énarque est une franche réussite et c'est littéralement la panique depuis qu'un petit passage s'est retrouvé épinglé sur les réseaux sociaux.

«Elle me tournait le dos; elle se jetait sur le lit; elle me montrait le renflement brun de son anus»

Alors, oui, c'est cru. C'est surtout suffisant pour que les Français les moins fadas de la gaudriole ministérielle pouffent encore, comme des enfants forcés de prononcer «zizi» pour la première fois en public. Or, ces quelques lignes de poésie déculottée ne sont en rien représentatives du roman.

Dans Fugue américaine, Bruno Le Maire imagine le destin de deux frères, issus d'une famille juive échappée de la tenaille hitlérienne. Un jour de 1949, la fratrie décide de quitter New York, direction La Havane. Objectif: un récital du (déjà) célèbre pianiste russe Vladimir Horowitz. Alors que l'aîné vendrait un rein pour suivre les traces du héros Horowitz, Oskar se voit bien gagner son pain sous une blouse de psychiatre. Mais comme la vie est une chienne, c'est le cadet qui parviendra à attirer l'attention du virtuose, tout en n'ayant d'yeux que pour sa délicieuse Julia. Oui, cette Julia, l'heureuse propriétaire de de l'intimité dilatée qui n'en finit plus de faire rougir la France.

Avant de sublimer l'anus de Julia, le ministre s'est concentré sur la langue. La sienne, la française. Si ce récit initiatique est parfaitement maîtrisé, c'est d'abord grâce à une souplesse d'écriture étonnante, qui libère (pour de bon) cet agrégé de lettres modernes de ses «douze années d'école chez les jésuites». Et puis, quand Bruno Le Maire se jette sur son traitement de texte, c'est toujours envahi d'une obsession. Ici, la «présence curieuse d’Horowitz à La Havane», comme il le confesse à Libé. Mais louer l'œuvre est probablement vain, tant le cahier des charges de son auteur prend toute la place.

On peut tout à fait entendre cette foule pudibonde se moquer d'un ministre qui fait fleurir un anus féminin. C'est même plutôt grisant de se laisser aller à imaginer Bruno l'écrivain, planqué dans la cafète de Bercy, cherchant les mots justes pour faire bander Oskar à Cuba. Un exercice à mille lieues des tournures dessalées qu'il se doit d'inventer pour annoncer aux smicards une hausse du prix de la farine. Mais il y a peut-être une sortie de route quand le Goncourt Nicolas Mathieu fait son goujat prétentieux, en réécrivant le paragraphe coquin de Bruno Le Maire, comme si «finesse» rimait toujours avec prouesse.

Bien au-delà des donneurs de leçon, la vraie question est toute simple en réalité: peut-on réellement se réjouir d'un trou de balle trempé de désir, quand on a un porte-monnaie français dans son baise-en-ville? Parce qu'il est bien loin le temps où l'égo de nos voisins s'habillait d'une fierté nationale à la publication des échappées romanesques d'un Mitterrand ou d'un de Gaulle.

Aujourd'hui, on avale de travers quand Vladimir Poutine loue les sensibilités littéraires d'Emmanuel Macron. Et Bruno Le Maire devrait, si l'on en croit les commentateurs les moins élégants, se fourrer ses élans artistiques et son équilibre intérieur «dans le fion». Alexandre Eyries, spécialiste en communication politique, considère que le passage olé-olé du bouquin du patron des Finances fait «beaucoup de bruit pour pas grand-chose».

Pour l'anecdote chauvine, notre ancien ministre neuchâtelois, Didier Burkhalter, avait eu la patience de rendre son badge du Palais fédéral avant de s'étendre de tout son long dans la fiction. Dans l'esprit d'un citoyen qui vote, l'élu de la nation, qui plus est le troisième homme fort du pouvoir français, est censé suer corps et âmes sur les préoccupations de son peuple. Un politicien n'est pas payé (par nos impôts) pour singer Proust à la lueur d'une bougie. Que Bruno Lemaire ait d'ailleurs dédié son mémoire à l'auteur d'A la recherche du temps perdu importe peu. Pour les Français, c'est le ministre qui perd son temps.

«Bruno Le Maire se retrouve un peu dans la même situation que Sanna Marin»

«Quand l'ancienne première ministre finlandaise a été surprise en train de danser et de s'amuser, l'opinion publique pointait d'abord le fait que l'être humain doit disparaître sous la fonction.» Alexandre Eyries, enseignant-chercheur HDR en sciences de l’information et de la communication, à l'Université de Lorraine.

L'Insoumis François Ruffin s'est bien sûr rué sur l'occasion pour marteler que «le ministre des Finances ne devrait pas avoir une minute, une heure, une semaine de son temps à consacrer à l’écriture d’un livre, quand le pays rencontre de gros soucis sur l’inflation». Le tacle est facile, logique, infiniment stratégique, mais sans doute aussi de mauvaise foi.

«L'écriture est souvent un art qui se pratique au détriment de la vie intime. On se lève à l'aube, sans faire de bruit, pour aligner quelques phrases avant de préparer le petit-déjeuner aux enfants» Alexandre Eyries, enseignant-chercheur HDR en sciences de l’information et de la communication, à l'Université de Lorraine.

Le cas Schiappa

La dernière à avoir été bruyamment épinglée pour ses crimes de librairie s'en souvient encore. Marlène Schiappa, bien avant de se hisser très haut dans le gouvernement, maniait déjà la plume bouillante dans des bouquins comme Osez l'amour des rondes, en 2010. En 2018, alors chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, on l'avait remise à l'ordre pour avoir huilé la promotion de son auto-fiction Si souvent éloignée de vous, en piochant dans le répertoire du secrétariat d'Etat. Pire, on l'a un temps soupçonnée de torcher des nanars pornographiques sous le pseudonyme Marie Minelli. Sexe, mensonge et banlieues chaudes ou Les filles bien n'avalent pas, ça ne vous dit rien?

Un agenda malheureux

Depuis de longues semaines, le gouvernement d'Elisabeth Borne est au front pour tenter d'apaiser un territoire gorgé de colère contre la réforme des retraites. Ses membres se retrouvent désormais à devoir se dépatouiller, la queue entre les jambes, avec des questions qui n'auraient rien à envier à une conférence presse de 50 Shades Of Grey. Olivier Dussopt, un ministre du Travail particulièrement sous pression, s'est montré un peu emprunté au micro de BFM TV:

«Je n'ai lu que le passage qui circule sur internet, ça m'a fait sourire, mais ça montre surtout que derrière les costumes de ministres, on nous le reproche parfois, il y a des sentiments»

Si un anus n'est pas forcément politique, le timing qui l'a fait se dilater sous la plume agile de Bruno Le Maire le devient. Comme s'il fallait rajouter un peu de kérosène sur les flammes sociales, Fugue américaine est sorti quelques petites heures avant que la très redoutée agence Fitch n'abaisse la note de la France, pour cause «d'impasse politique et mouvements sociaux».

«Le timing est désastreux. Mais Bruno Le Maire n'est certainement pas maître de l'agenda des éditions Gallimard. La sortie des romans est souvent programmée dix-huit mois à l'avance» Alexandre Eyries

Bruno Le Maire a le feu au cul. Au propre, au figuré, au ministère comme en librairie. Lundi, Fugue américaine était en rupture de stock chez Payot Lausanne. «Le sexe, c'est sale seulement quand c'est bien fait», disait, grosso modo, Woody Allen. La politique, même avec un bon roman sous le bras, ce sera toujours l'inverse.