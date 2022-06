Liz Cheney hier à Washington. image: keystone

Analyse

Attaque du Capitole: Liz Cheney a démonté les mensonges de Trump

Jeudi, la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney a fait preuve de courage lors de la première audition de la commission chargée de faire la lumière sur les événements du 6 janvier 2021.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Dick Cheney était le vice-président de George W. Bush. Il portait le surnom de «Dark Vador», en référence au méchant de l'épopée cinématographique «Star Wars». Pourquoi? Il avait la réputation d'être un dur à cuire, d'être à l'origine de la deuxième campagne ratée contre l'Irak et d'être un partisan de la torture envers les prisonniers.

Liz Cheney est sa fille et elle entretient une relation étroite avec son paternel. Elle lui téléphone tous les jours. Etonnamment, elle est en passe de devenir une figure emblématique de l'Amérique. Même les progressistes la couvrent d'éloges; et ce, bien qu'elle soit considérée comme l'une des députées les plus conservatrices du Congrès. Elle a voté plus souvent en faveur de Trump que la plupart de ses collègues.

Ivanka Trump est également apparue dans un court clip vidéo. image: keystone

Liz Cheney est une femme de principes. Elle représente le seul siège de la Chambre des représentants de l'Etat rural du Wyoming - et elle le fait avec fierté: «Ici, dans le Wyoming, nous savons ce que signifie défendre quelque chose», dit-elle.

«Nous vivons dans la plus grande nation que Dieu ait jamais créée, et notre marque de fabrique est la Constitution des Etats-Unis d'Amérique» Liz Cheney.

Depuis George Washington, le transfert pacifique du pouvoir d'un président déchu fait partie des principes de la démocratie américaine. Tous les présidents s'y sont conformés jusqu'à présent, tous, sauf Donald J. Trump. Après sa défaite, il a commencé par répandre le «grand mensonge» selon lequel les élections avaient été truquées. Puis il a fait appel aux juges, a voulu inciter les secrétaires d'Etat à lui trouver les voix manquantes et, comme tout cela n'a servi à rien, il a appelé la foule à Washington.

« Trump a allumé la mèche »

Hier, lors de la première audition de la commission chargée de faire la lumière sur les événements du 6 janvier, Liz Cheney a résumé les transgressions de Trump pendant 35 minutes. Ses déclarations ont été accompagnées de clips vidéo, d'extraits d'e-mails et d'interviews sonores. Sa conclusion était claire: «Le président Trump a rassemblé la foule, il l'a excitée et a allumé la mèche de l'attaque.»

Liz Cheney est vice-présidente de la commission. Mais Bennie Thompson, le président, lui a judicieusement laissé la place, car même les doreurs d'image républicains les plus impitoyables auraient du mal à faire passer la députée conservatrice pour une féministe d'extrême gauche.

Liz Cheney avec Bennie Thompson, le président de la commission. image: keystone

Thompson a été largement récompensé pour cela. Dans tous les grands médias américains - à l'exception de Fox news - la première intervention de la commission a reçu de très bonnes critiques. Le New York Times, par exemple, écrit: «Dans toute l'histoire des Etats-Unis, vieille de 246 ans, il n'y a jamais eu d'accusation plus accablante contre un président américain que celle qui a été présentée jeudi».

Liz Cheney en a payé le prix fort. Elle a été éjectée de l'organe dirigeant du Grand Old Party. Elle perdra probablement son siège dans le Wyoming, car elle sera challengée et probablement battue par une candidate soutenue par Trump lors des primaires.

Elle subit actuellement la haine ouverte de son parti. Cette femme est traitée comme une traîtresse, un «serpent qui vous mordra si vous votez pour elle», selon l'expression de Marjorie Taylor Greene, députée d'extrême droite de Géorgie.

Mais Liz Cheney considère plus importants sa fierté et son honneur que son élection aux prochaines primaires. L'élue à la Chambre des représentants des Etats-Unis a lancé aux républicains: «Le jour viendra où Trump aura disparu. Mais votre honte restera.»

Traduit de l'allemand par Léon Dietrich