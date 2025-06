Des images infrarouges montrent la jeune planète en orbite autour de son étoile TWA 7. source: ESA/Webb, NASA, CSA, A.M. Lagrange, M. Zamani (ESA/Webb) / CC BY 4.0 INT

Cette nouvelle planète est très particulière

Des chercheurs ont découvert pour la première fois une jeune exoplanète. Ils l'ont observée grâce au télescope spatial James Webb. Elle est particulière à plus d'un titre.

Plus de «International»

Un article de

Jusqu'à présent, on a découvert des milliers d'exoplanètes, dont de très jeunes encore en phase de formation. Des chercheurs viennent d'en trouver une de plus de ce type avec le télescope spatial James Webb. Elle se situe dans un système solaire à 110 années-lumière de la Terre.

Et elle présente une particularité: le corps céleste baptisé TWA 7b n'est pas seulement la première jeune planète que les chercheurs ont observée avec l'instrument. Dans la revue spécialisée Nature, l'équipe dirigée par Anne-Marie Lagrange de l'Observatoire de Paris-PSL et de l'Université de Grenoble explique qu'il s'agit aussi de la plus légère des «bébés» imagés à ce jour.

La planète a été repérée dans le disque de poussière autour de son étoile TWA 7. Les chercheurs ont pu prouver sa nature grâce au capteur infrarouge MIRI (Mid Infrared Instrument), qui fait partie du télescope.

La luminosité mesurée correspondait à celle d'une jeune planète. Sa masse atteint environ un tiers de celle de Jupiter. Elle se rapproche davantage de celle de Saturne. La planète s'avère donc plus légère que les autres directement recensées jusque-là, précisent les chercheurs.

En quête d'autres détails

L'Agence spatiale européenne (Esa) écrit:

«Ces résultats soulignent la capacité du télescope à débusquer de nouvelles masses faibles autour d'étoiles proches»

Il faudra maintenant se pencher davantage sur la jeune planète pour lui attribuer d'autres caractéristiques et élargir les connaissances sur leur formation.

L'étoile TWA 7 - ou CE Antilae - a dans les 6,4 millions d'années. Comme son disque de poussière est entièrement visible depuis la Terre, il en fait un objet idéal pour le télescope James Webb.

Celui-ci a été construit conjointement par les agences spatiales européenne (Esa), américaine (Nasa) et canadienne (CSA). Son lancement dans l'espace remonte à fin 2021. Il publie depuis régulièrement des images, parfois spectaculaires. Récemment, on a ainsi pu admirer ce que l'on appelle un cyclone cosmique, un objet situé à environ 630 années-lumière de la Terre. (sva/t-online)

Traduit et adapté par Valentine Zenker