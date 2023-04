Une manifestation devant le siège de Fox News, à New York, en février 2023. Image: EPA

Analyse

Ce que Fox News a voulu cacher à coup de millions

La chaîne de télévision américaine Fox News Channel a payé 787,5 millions de dollars à un fabricant de machines à voter pour éviter un procès. Pourquoi un tel accord? Donald Trump n'y est pas étranger.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Pour une fois, Donald Trump n'a pas son mot à dire. L'ancien président des Etats-Unis, qui souhaite revenir à la Maison-Blanche après les élections de 2024, a pour l'instant renoncé à commenter la fin spectaculaire d'une procédure civile retentissante. Et ce malgré le fait qu'il soit responsable, du moins indirectement, du fait que Fox News Channel doive verser une indemnité pour préjudice moral de 787,5 millions de dollars au fabricant de machines à voter Dominion Voting Systems.

En effet, les mensonges pour lesquels Fox News doit désormais payer ont été inventés par Donald Trump. Ne voulant pas se résigner à sa défaite lors des élections présidentielles de 2020, le républicain a rapidement lancé toute une série de théories farfelues. L'une d'entre elles a été relayée par les représentants légaux de l'ancien président: les systèmes de vote de l'entreprise Dominion Voting Systems auraient délibérément attribué les voix de Donald Trump à son adversaire de l'époque, Joe Biden.

Des affirmations, mais aucune preuve

Cette affirmation, ainsi que de nombreuses autres insinuations, n'a été étayée par aucune preuve. Aujourd'hui encore toutefois, Donald Trump continue d'affirmer qu'on lui a «volé sa victoire en 2020».

Quant à Fox News, qui fait partie de l'empire médiatique de Rupert Murdoch, elle lui a donné du grain à moudre pendant un certain temps.

En clair, des stars comme Tucker Carlson savaient qu'elles disaient des mensonges à leurs téléspectateurs. Et pourtant, elles l'ont fait. En effet, la diffusion des mensonges de l'ancien occupant de la Maison-Blanche s'est traduite, du moins avant la prise du Capitole à Washington le 6 janvier 2021, par des taux d'audience plus élevés. Fox News est et reste donc la chaîne la plus performante de son genre dans un pays qui est la plus grande économie du monde.

Trump et Murdoch dépendent l'un de l'autre

Pour Rupert Murdoch, les révélations sur la vie interne de sa chaîne ont certes été très embarrassantes. Mais après sept décennies dans le monde des médias, cet Australien d'origine a la tête dure. Pourquoi le multimilliardaire de 92 ans a-t-il décidé de céder mardi dernier?

La réponse la plus simple à cette question est probablement parce qu'il risquait de perdre complètement le contrôle de la procédure. Car les avocats de Dominion Voting Systems voulaient interroger les figures de proue de sa chaîne d'information en public.

Bien qu'il n'y ait pas eu de caméras dans la salle d'audience lors de l'annulation du procès, le spectacle aurait été «sans limite» lors de l'audition des témoins. Même Fox News aurait probablement dû couvrir le procès si Tucker Carlson avait été interrogé sur sa déclaration de janvier 2021 selon laquelle il déteste Trump «passionnément».

Il est important de rappeler que Donald Trump est le principal candidat républicain à la présidence, et Fox News la source d'information préférée de la droite américaine. Ainsi, bien que Donald Trump soit, une fois de plus, en guerre avec Rupert Murdoch, les deux hommes dépendent l'un de l'autre. Payer lui évitait d'avoir à écorcher publiquement celui qui fut sa poule aux œufs d'or.

Il était donc logique d'accepter un accord, notamment parce que la chaîne d'information n'a pas eu à s'excuser publiquement pour les mensonges que ses vedettes ont répandus sur Dominion Voting Systems. Rupert Murdoch espère également éviter une deuxième plainte, déposée par un autre fabricant de machines à voter pour des raisons similaires. La valeur du litige dans ce procès est de 2,7 milliards de dollars.

Rupert Murdoch croit peut-être que ses millions lui permettront de sauver sa relation avec Donald Trump. Car tant qu'il sera la figure de proue des républicains, Fox News ne pourra pas l'ignorer, lui et ses électeurs.

Traduit et adapté par Pauline Langel