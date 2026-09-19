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Plus de 300 incidents de drones près de sites militaires britanniques

Plus de 300 incidents de drones près de sites militaires britanniques

Quelque 340 incidents impliquant des drones ont été recensés sur ou à proximité de sites du ministère britannique de la Défense en douze mois.
19.09.2026, 11:1019.09.2026, 11:10
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Une forte hausse qui intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Londres et Moscou.Image: imago-images.de

Des sites militaires britanniques ont été visés par des drones à plus de 300 reprises sur les 12 derniers mois, selon des données publiées samedi par le journal The Independant. Ces chiffres paraissent sur fond d'escalade des tensions avec la Russie.

Selon les chiffres obtenus par le quotidien, 340 incidents de sécurité ont été détectés impliquant des drones, sur ou à proximité de sites du ministère britannique de la Défense au Royaume-Uni au cours des 12 mois ayant précédé août 2026. En 2025, 250 incidents avaient été recensés, soit près du double des 126 enregistrés l'année précédente.

Le ministère de la Défense n'a pas donné d'information sur l'origine de ces drones, mais ces incidents interviennent au moment où les pays européens dénoncent l'accroissement des attaques hybrides russes sur leur territoire.

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Dans une déclaration transmise à l'AFP, la secrétaire d'Etat aux Forces armées Louise Sandher-Jones assure que le gouvernement «prend très au sérieux la menace posée par les drones hostiles sur des sites du ministère de la Défense».

Meilleurs signalements

Selon elle, la hausse des incidents constatée «reflète les progrès considérables réalisés en matière de vigilance et de signalement», avec la création en février dernier de nouvelles zones d'espace aérien réglementé au-dessus de 44 sites militaires stratégiques au Royaume-Uni. 160 sites supplémentaires seront concernés à l'automne.

«Le Royaume-Uni et ses alliés restent vigilants face aux menaces potentielles, et nos adversaires ne doivent avoir aucun doute quant à la détermination du gouvernement à faire face à toute agression contre le Royaume-Uni et ses alliés», a également réagi un porte-parole du ministère.

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Ces chiffres sont publiés alors que La Russie a convoqué vendredi la chargée d'affaires par intérim du Royaume-Uni pour protester contre la poursuite par Londres de «la hausse de ses livraisons de drones et d'autres systèmes d'armement» à l'Ukraine, a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

Moscou a averti que les installations militaires britanniques en Ukraine seraient considérées comme des «cibles légitimes» si elles étaient utilisées pour soutenir des frappes de longue portée contre la Russie. (dal/ats/afp)

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