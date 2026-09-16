bien ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

La Suisse va envoyer des militaires dans les Balkans

Zwei Soldaten der Schweizer Armee warten nach dem Schiessen mit spezieller Anti-Drohnen-Munition auf eine Drohne waehrend eines Medienanlasses zu Drohnen, Drohnenabwehr und Robotik fuer die Verteidigu ...
L'armée suisse participe depuis 2004 à cette mission de promotion de la paix (illustration).Keystone

La Suisse va envoyer des militaires dans les Balkans

Douze soldats suisses seront envoyés en Bosnie et Herzégovine l'année prochaine. Le Parlement a soutenu le projet du gouvernement faisant suite à une demande de l'Autriche.
16.09.2026, 10:0216.09.2026, 10:02

La Suisse renforcera temporairement sa contribution à la Force multinationale de l'UE en Bosnie et Herzégovine (EUFOR ALTHEA). En 2027, elle enverra 12 militaires supplémentaires, engagés dans les domaines du transport et du travail d'état-major.

Après le National, le Conseil des Etats a soutenu mercredi par 35 voix contre 5 le projet du gouvernement suite à une demande de l'Autriche, qui assurera la présidence tournante de la force en 2027.

Cet engagement répond aux objectifs de la Suisse en matière de politique de sécurité et de politique extérieure puisqu’il contribue à la sécurité et à la stabilité de la Bosnie et Herzégovine et des Balkans occidentaux. Il constitue également une démonstration de solidarité qui contribue au renforcement du partenariat de la Suisse avec l’UE en matière de politique de sécurité.

Augmentation refusée

Le Conseil national voulait porter l'effectif maximal du détachement supplémentaire à 36 militaires, afin de donner une marge de manoeuvre au Conseil fédéral en cas de détérioration de la situation. Les sénateurs ont refusé cette augmentation par 33 voix contre 5.

L'armée suisse participe depuis novembre 2004 à cette mission de promotion de la paix avec un contingent de 20 militaires armés, un engagement approuvé par le Parlement.

Le dossier retourne au Conseil national. (ats)

Plus d'articles sur la politique suisse
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
7
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
de Antoine Menusier
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
de Alexandre Cudré
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l&#039;UDC réagit
2
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l'UDC réagit
de Stefan Bühler
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
5
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
de Alexandre Cudré, Yann Lengacher
Thèmes
Exercice Lux 23 de l'armée suisse
1 / 17
Exercice Lux 23 de l'armée suisse
On imagine la conversation: «Alors tu prends ton bordel et tu cours par-là»; «Oui, chef».
source: div ter 1
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La Genève internationale a perdu plus de 2800 postes à cause de Trump
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a fait très mal à la Genève internationale.
Plus de 2800 postes ont été perdus parmi les organisations internationales à Genève depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) estime ce chiffre «moins important que redouté».
L’article