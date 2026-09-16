L'armée suisse participe depuis 2004 à cette mission de promotion de la paix (illustration). Keystone

La Suisse va envoyer des militaires dans les Balkans

Douze soldats suisses seront envoyés en Bosnie et Herzégovine l'année prochaine. Le Parlement a soutenu le projet du gouvernement faisant suite à une demande de l'Autriche.

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La Suisse renforcera temporairement sa contribution à la Force multinationale de l'UE en Bosnie et Herzégovine (EUFOR ALTHEA). En 2027, elle enverra 12 militaires supplémentaires, engagés dans les domaines du transport et du travail d'état-major.

Après le National, le Conseil des Etats a soutenu mercredi par 35 voix contre 5 le projet du gouvernement suite à une demande de l'Autriche, qui assurera la présidence tournante de la force en 2027.

Cet engagement répond aux objectifs de la Suisse en matière de politique de sécurité et de politique extérieure puisqu’il contribue à la sécurité et à la stabilité de la Bosnie et Herzégovine et des Balkans occidentaux. Il constitue également une démonstration de solidarité qui contribue au renforcement du partenariat de la Suisse avec l’UE en matière de politique de sécurité.

Augmentation refusée

Le Conseil national voulait porter l'effectif maximal du détachement supplémentaire à 36 militaires, afin de donner une marge de manoeuvre au Conseil fédéral en cas de détérioration de la situation. Les sénateurs ont refusé cette augmentation par 33 voix contre 5.

L'armée suisse participe depuis novembre 2004 à cette mission de promotion de la paix avec un contingent de 20 militaires armés, un engagement approuvé par le Parlement.

Le dossier retourne au Conseil national. (ats)