Depuis 7 ans, cet homme bloque des routes et personne ne sait pourquoi

Le smartphone est le plus grand danger sur les routes

Qu'on soit automobiliste ou piéton, le smartphone est une menace pour notre sécurité, met en garde RoadCross Suisse. L'organisation lance une campagne de prévention destinée aux jeunes de 16 à 24 ans, nés à l'ère numérique.

Le message de prévention est simple et clair: sur la route, «garde ton portable dans ta poche», lit-on vendredi dans un communiqué de RoadCross, la fondation à but non lucratif pour la sécurité routière.

«Pour le lancement de la campagne de prévention, nous avons pu séduire de nombreux influenceurs suisses», comme Alison Liaudat, une influenceuse connue en Romandie. Une campagne de publicité numérique sera aussi menée sur Facebook, Snapchat et Instagram. La campagne sera également visible …