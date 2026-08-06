Vidéo: watson

Poutine fait de la «diplomatie animale»

Après sept décennies d'absence, le tigre sauvage fait son grand retour au Kazakhstan. Plusieurs spécimens offerts par le Kremlin vont être réintroduits. Une manière pour la Russie de soigner sa «diplomatie animale».

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Dans la région d'Almaty, au Kazakhstan, une femelle tigre vient de retrouver la vie sauvage au cœur d'une réserve naturelle. Un moment fort à découvrir en images dans notre vidéo ci-dessous.

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L'animal, accompagné de trois autres spécimens venus de la région russe de Khabarovsk, avait été offert au Kazakhstan par le président russe Vladimir Poutine lors d'une visite officielle. Ces tigres de Sibérie (ou tigres de l'Amour) s'inscrivent dans un vaste programme international visant à réintroduire l'espèce en Asie centrale.

Leur nouvel habitat s'étend sur près de 1,2 million d'hectares. Pour assurer la survie des grands félins dans cette zone protégée, le Kazakhstan y a progressivement relâché des kulans, une espèce d'âne sauvage asiatique, afin de leur constituer un cheptel de proies naturel.

Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie utilise davantage ce que l'on appelle la «diplomatie animale» pour entretenir ses relations avec certains partenaires. Les tigres constituent un geste de bonne volonté envers le Kazakhstan, allié stratégique de Moscou.



Reuters rappelle d'ailleurs que la Russie avait déjà offert des chevaux à la Corée du Nord en 2022, alors que les deux pays renforçaient leurs liens après le début de la guerre.