beau temps26°
DE | FR
burger
International
Animaux

La Chine envoie deux pandas aux Etats-Unis

Panda Yuanyuan enjoys a cake for her 22nd birthday at the Taipei Zoo in Taipei, Taiwan, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Chiang Ying-ying) Taiwan Panda Birthday
Les pandas sont extrêmement populaires à travers le monde et la Chine les utilise comme un atout diplomatique pour soigner ses liens avec d'autres pays en les prêtant.Keystone

La Chine envoie deux pandas aux Etats-Unis

Ping Ping et Fu Shuang ont atterri dimanche à Atlanta, où ils passeront les dix prochaines années. Leur arrivée intervient après le sommet entre Xi Jinping et Donald Trump à Washington.
27.09.2026, 15:5927.09.2026, 15:59

Deux pandas géants envoyés par la Chine sont arrivés aux Etats-Unis dimanche, a annoncé l'agence d'Etat Chine nouvelle, après un sommet au plus haut niveau à Washington, riche en symboles mais pauvre en avancées majeures.

Le transfert des deux ursidés, objet d'un accord en 2025, avait été annoncé jeudi par le président chinois Xi Jinping lors de sa visite à Washington pour un sommet avec son homologue américain Donald Trump.

Ces animaux sont extrêmement populaires à travers le monde et la Chine les utilise comme un atout diplomatique pour soigner ses liens avec d'autres pays en les prêtant.

Ping Ping et Fu Shuang sont partis de l'aéroport international Chengdu-Shuangliu (sud) à 03h00 locales, et après un vol de 16 heures ont atterri à Atlanta, en Géorgie, peu avant 07h00 heure locale (13h00 en Suisse dimanche), a précisé Chine nouvelle.

Le Boeing 777 exploité par FedEx a été l'avion le plus suivi sur la plateforme d'information aéronautique FlightRadar24 lorsqu'il s'est approché de l'Alaska, à peu près à mi-parcours de son trajet.

Ils passeront les dix prochaines années dans un zoo à Atlanta (sud).

Une cérémonie d'au revoir a été organisée pour eux avant leur départ par la Base de recherche sur l'élevage des pandas géants de Chengdu.

Xi affirme que Chine et Etats-Unis doivent être «partenaires»
Xi affirme que Chine et Etats-Unis doivent être «partenaires»

Des soigneurs expérimentés ont été dépêchés par la partie américaine pour accompagner le duo pendant son vol, a rapporté le Global Times.

Approvisionnement en bambou local

En prévision de leur arrivée, le zoo d'Atlanta a rénové ses installations pour pandas et constitué une équipe de soigneurs animaliers. Il a également garanti un approvisionnement stable et de long terme en bambou, cultivé localement à Atlanta, dont le climat est très similaire à celui de Chengdu.

Le zoo d'Atlanta a déjà accueilli des pandas prêtés par la Chine pendant un quart de siècle à partir de 1999, mais il n'en héberge plus depuis 2024.

Les deux arrivants attendus sont nés en 2020. Ping Ping, un mâle, a désormais six ans, tandis que Fu Shuang, une femelle, aura six ans le mois prochain. Les pandas en captivité vivent généralement une trentaine d'années.

Diplomatie douce

Pékin envoie ces créatures à la douce fourrure aux quatre coins du globe depuis des décennies, comme des ambassadeurs de son «soft power» et de sa bonne volonté diplomatique.

Washington propose à Pékin un dialogue sur les risques liés à l’IA
Washington propose à Pékin un dialogue sur les risques liés à l’IA

Dès 1972 par exemple, la Chine avait offert un couple de pandas à Washington, à la suite de la visite historique du président américain Richard Nixon dans la nation communiste.

Mais si les prêts de pandas servent à illustrer de bonnes relations diplomatiques, les ursidés peuvent aussi être rappelés pour signifier du mécontentement.

Pékin a notamment rapatrié deux de ces animaux du Japon cette année, après des propos de la première ministre japonaise suggérant que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque chinoise sur Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Des tornades font plusieurs morts en Chine
1 / 7
Des tornades font plusieurs morts en Chine
Deux tornades ont fait au moins 12 morts et plus de 400 blessés après leur passage dans le centre et l'est de la Chine, ont indiqué samedi les autorités locales.
source: epa featurechina / fang dongxu
partager sur Facebookpartager sur X
Des scientifiques créent des souris avec de la fourrure de mammouth
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
Des centaines de manifestants passent la nuit sur une place de Madrid
Des centaines de personnes ont passé la nuit sur la célèbre place de Madrid pour réclamer une meilleure protection des locataires. La mobilisation intervient après l’expulsion d’une octogénaire devenue un symbole de la crise du logement en Espagne.
Des centaines de personnes ont passé la nuit de samedi à dimanche sur une place ultra touristique de Madrid pour réclamer de meilleures protections pour les locataires. Cela après l'expulsion dans la semaine d'une octogénaire, devenue un symbole visage de la crise du logement en Espagne.
L’article