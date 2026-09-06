Un migrant près de tentes de fortune installées sur la plage du Trampolin, à Ceuta, le 6 septembre. Keystone

«Déjà mort»: un bébé dauphin créé la polémique à Ceuta



Un jeune dauphin est transporté par plusieurs hommes avant qu’un homme n’intervienne. L’incident survenu à Ceuta suscite de vives réactions.

Thomas Wanhoff / t-online

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Des images tournées sur la plage du Trampolin à Ceuta, où campent toujours des milliers de migrants, montrent un jeune dauphin entouré de plusieurs hommes.

Un rappel de ce qu'il s'est passé à Ceuta Espagne: Ceuta veut «confiner» les migrants avant leur expulsion

L’un d’eux finit par le soulever, comme un trophée, tandis que la foule présente autour l’acclame.

Une autre séquence montre un autre homme qui semble transporter le petit dauphin, les bras levés, suivi par plusieurs autres personnes.

Les images ont suscité de vives critiques. Les hommes sont accusés d’avoir maltraité l’animal, ce qui n’apparaît toutefois pas clairement sur les images disponibles.

Dans une séquence vidéo, un jeune homme vêtu d’un T-shirt blanc intervient et crie à plusieurs reprises en espagnol: «Non, non!». Les personnes présentes finissent alors par remettre l’animal à l’eau. Mais l’homme au T-shirt blanc secoue la tête et répète plusieurs fois:

«Déjà mort»

L'animal aurait été frappé avec un bâton

Selon la chaîne espagnole Faro TV, le dauphin aurait été découvert par un groupe de migrants alors qu’il se trouvait dans les eaux peu profondes au large de la plage. Il aurait ensuite été sorti de l’eau.

Une personne l’aurait frappé avec un bâton, affirme Faro TV. Selon le média, un employé espagnol d’une entreprise de lutte contre les nuisibles, qui se trouvait sur la plage, aurait signalé aux hommes que l’animal était une espèce protégée.

Comme le rapporte le journal belge HLN, l’organisation espagnole de défense de l’environnement Daubma a déjà déposé une plainte auprès de la police espagnole.

Elle demande que les auteurs présumés soient identifiés et sanctionnés. L’Espagnole Nadia García Gómez a également lancé une pétition en ligne, dans laquelle elle réclame des poursuites pénales.

«Les images montrent comment le corps sans vie du dauphin est utilisé comme un trophée. Cet acte d’une cruauté extrême ne doit pas rester impuni», écrit-elle. Jusqu’à présent, dimanche à 3h30, 2811 personnes avaient signé la pétition.

Le parti animaliste met en garde contre les accusations

Le parti espagnol de défense des animaux PACMA a en revanche appelé à éviter les accusations hâtives.

«Nous demandons des mesures face à une crise dans laquelle des êtres humains et des animaux subissent les conséquences d’un conflit politique entre pays (…) le parti rejette l’instrumentalisation de la souffrance d’un peuple ou de ses animaux pour attiser la haine», PACMA dans un communiqué de presse

«La diffusion de fausses images, l’exagération des faits ou la présentation de comportements individuels comme un phénomène général» détourne l’attention des victimes et accentue les tensions.

Madrid a pris le contrôle de Ceuta

Ceuta est confrontée à un afflux de migrants en provenance du Maroc voisin. En juillet, plus de 70 000 migrants ont pris d’assaut les installations frontalières de la petite enclave. Même si la plupart sont retournés peu après dans leur pays, des milliers sont restés.

Dans le conflit qui oppose les autorités au sujet de l’hébergement des migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, le gouvernement de gauche à Madrid a pris le contrôle du port du territoire.

Le ministre des Transports Óscar Puente a signé une ordonnance en ce sens et autorisé l’installation d’un campement provisoire sous des tentes pour les migrants dans la zone portuaire, ont rapporté de concert la télévision publique RTVE et plusieurs autres médias espagnols.

Violences contre des migrants

Une grande partie des quelque 83 000 habitants de Ceuta est exaspérée par la présence prolongée de ces milliers de migrants.

Des manifestations ont régulièrement lieu et donnent parfois lieu à des violences contre des migrants. A l’instar de l’administration régionale dirigée par Vivas, nombreux sont ceux qui réclament que les migrants soient immédiatement renvoyés au Maroc. (trad. tib)