Ces Ukrainiens risquent leur vie pour sauver les animaux des bombes

Les horreurs de la guerre en Ukraine touchent aussi un nombre énorme d'animaux sans défense. Les vétérinaires et autres bénévoles se battent quotidiennement pour en sauver le plus possible.

Depuis le début de la guerre, leur clinique est littéralement submergée d'animaux blessés ou abandonnés. Leonid et Valentina Stoyanova sont vétérinaires de formation. Ce couple est spécialisé dans les animaux sauvages exotiques. Selon un rapport du média indépendant russe The Insider, il n'y aurait aujourd'hui qu'une poignée d'experts de ce type en Ukraine. Les Stoyanova assument donc une immense charge de travail pour sauver ces braves compagnons à poils et à plumes.

Sauvetages à haut risque

Parmi leurs patients, on compte des animaux domestiques, mais aussi des reptiles, des caméléons, des oiseaux et des animaux sauvages. Sans oublier un lionceau, avec lequel ils ont même dormi pendant des semaines, car il souffrait de douleurs abdominales si intenses qu'il devait être régulièrement massé. Sur Twitter, le couple a aussi partagé la vidéo d'une jeune léoparde sauvée.

Les Stoyanova se rendent également régulièrement dans les zones dangereuses du front afin d'apporter leur aide. Régulièrement, les oiseaux tombent du ciel et se brisent les ailes sous l'effet du souffle des roquettes et des obus. Le couple a déjà été blessé à plusieurs reprises lors d'opérations de sauvetage. Des opérations risquées, mais qui ont un sens pour eux: «Récemment, nous avons relâché un faucon», ont-il raconté à Insider. «On le libère, il s'envole dans le ciel et on se dit...»

«Je n'ai pas vécu en vain, je n'ai pas vécu en vain» Leonid et Valentina Stoyanova, vétérinaires, à Insider.

Mais ils ne sont pas invulnérables non plus. En mai, Leonid Stoyanov a été victime d'un grave infarctus du myocarde. Il est resté cliniquement mort pendant deux minutes. Dix jours plus tard, il retournait déjà au travail malgré les avertissements des médecins.

Face à l'imminence du danger, peu de gens ont encore le temps de penser à la sécurité ou au bien-être des animaux, explique Natalia Popowa, une autre, bénévole, à The Insider.

«Lorsque les tirs commencent, les gens les abandonnent, sans eau ni nourriture» Natalia Popowa

L'armée se tourne donc vers des personnes comme elle. Natalia Popowa a déjà sauvé plus de 700 animaux domestiques.

Catastrophe après le dynamitage du barrage de Kakhovka

La destruction à l'explosif du barrage de Kakhovka en juin a eu des conséquences tragiques pour la faune et la flore environnantes. Selon les experts, la restauration de la flore et de la faune pourrait prendre des années. Plusieurs organisations et bénévoles ont travaillé sans relâche pour sauver le plus d'animaux possible. Dans les zones occupées par la Russie, les bombardements réguliers sont un autre défi. Elena, de l'organisation de protection des animaux UAnimals, témoigne à Insider:

«Une fois, nous avons été repoussés par une vague lorsqu'une mine est arrivée, et une autre fois, le bateau s'est échoué» Elena, bénévole.

Depuis les attaques russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, les vétérinaires doivent parfois effectuer des opérations d'urgence en l'absence d'électricité, avec à l'aide uniquement d'une petite lampe de poche.

Les bénévoles et les organisations de protection des animaux doivent aussi affronter une situation financière précaire. Ils ne peuvent poursuivre leur travail que grâce aux dons et aux partenaires étrangers.

