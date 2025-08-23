Image: Shutterstock

L'Inde bloque à son tour les envois de colis vers les Etats-Unis

L'Inde va, à son tour, suspendre provisoirement à partir de lundi les livraisons postales vers les États-Unis, a annoncé samedi le gouvernement, invoquant la confusion engendrée par les droits de douane imposés par le président Donald Trump. Le pays emboîte le pas à d'autres Etats de l'UE.

Fin juillet, l'administration Trump a annoncé mettre fin à l'exemption de taxes sur les petits colis entrant aux Etats-Unis à compter du 29 août.

Washington taxera ainsi les livraisons postales – d'une valeur inférieure à 800 dollars – au même niveau que les autres produits provenant de l'UE, soit à 15%, selon l'accord commercial conclu fin juillet.

Pas de clarté, pas de colis

Le décret exige que les transporteurs ou autres «parties compétentes» agréées par les autorités américaines collectent les droits de douane, selon le ministère indien des Communications.

Mais «plusieurs processus essentiels liés à la désignation des 'parties compétentes' et aux mécanismes de collecte et de versement des droits restent indéfinis», a estimé le ministère dans un communiqué.

«Par conséquent, les transporteurs aériens à destination des États-Unis ont fait part de leur incapacité à accepter les envois postaux après le 25 août 2025, invoquant un manque de préparation opérationnelle et technique», selon le texte.

L'Inde suspendra donc temporairement à partir de lundi «tous types d'envois postaux» à destination des États-Unis, à l'exception des lettres, des documents et des cadeaux d'une valeur maximale de 100 dollars.

Emboîter le pas aux pays de l'UE

«Ces catégories exemptées continueront d'être acceptées et acheminées vers les États-Unis, sous réserve de précisions supplémentaires» de la part des autorités américaines, a stipulé le ministère.

Face au durcissement des règles douanières américaines, plusieurs postes européennes – notamment en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, et en Autriche - viennent également d'annoncer la suspension des envois de colis aux Etats-Unis. La Poste suisse n'a pour l'instant pas annoncé de mesures.

(sda/ats/afp)