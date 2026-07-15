assez ensoleillé25°
DE | FR
burger
International
Animaux

Ces Japonais retrouvent un ours dans leur cuisine

Rising bear sightings in Japan A white-chested bear runs on a riverbank in Morioka in Iwate Prefecture, northeastern Japan, on Oct. 23, 2025, amid rising bear encounters in Japan. PUBLICATIONxINxAUTxB ...
Les scientifiques estiment que la population d'ours a fortement augmenté ces dernières années (image d'archives)Image: www.imago-images.de

Ces Japonais retrouvent un ours dans leur cuisine

Alors que les signalements se multiplient au Japon après la sortie d'hibernation des ours, une famille est tombée sur un plantigrade vidant son réfrigérateur, dans la ville de Shizukuishi.
15.07.2026, 08:5415.07.2026, 08:54

Une famille habitant dans le nord du Japon a appelé la police après s'être retrouvée nez à nez avec un ours dans sa cuisine, a indiqué mercredi un responsable local, alors que l'archipel a vu grimper le nombre d'attaques mortelles de plantigrades. Les ours ont tué au moins cinq personnes dans le pays depuis le 1er avril, après un record de 13 attaques mortelles dans l'ensemble du pays au cours de l'année précédente, selon le ministère de l'Environnement.

La police du département d'Iwate a reçu lundi soir un appel d'une famille signalant avoir vu un dans sa cuisine un ours, qui avait apparemment fouillé son réfrigérateur à la recherche de nourriture et retourné une poubelle. L'animal «a ouvert le réfrigérateur, dispersant son contenu», a déclaré à l'AFP un responsable local de la police.

Le Japon installe 800 caméras pour se protéger des ours

Des empreintes découvertes sur place suggèrent que l'ours a ensuite «quitté les lieux par une porte arrière attenante à la cuisine et a également fouillé une poubelle à la recherche de déchets alimentaires», a ajouté ce responsable.

Un ours «extrêmement intelligent»

L'incident s'est produit dans la ville de Shizukuishi, où au moins quatre autres foyers ont signalé des intrusions d'ours depuis le 5 juillet, a-t-il précisé. Ces derniers mois, les signalements se sont multipliés après la sortie d'hibernation des ours, et davantage d'animaux se sont aventurés dans les villes et les zones urbaines.

En juin, des dizaines de policiers, chasseurs et responsables municipaux ont eu besoin de quatre jours pour capturer un ours qui errait à Utsunomiya, au nord de Tokyo, entraînant la fermeture massive d'écoles. Auparavant, un autre ours décrit comme «extrêmement intelligent» – il avait ouvert une fenêtre et actionné un robinet – avait blessé quatre personnes dans deux usines du département de Fukushima et était resté en liberté pendant plusieurs jours.

Pour stopper les attaques d'ours, les Japonais ont une solution «juteuse»

Les scientifiques estiment que la population d'ours a fortement augmenté ces dernières années, tandis que le nombre de personnes vivant dans les zones rurales a diminué. Les ours prospèrent notamment grâce à une abondance de nourriture – dont des glands, des cerfs et des sangliers – sous l'influence d'un climat qui se réchauffe, selon les experts. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Espagne panse ses plaies après l&#039;incendie qui a fait 12 morts
L'Espagne panse ses plaies après l'incendie qui a fait 12 morts
La canicule fait grimper les noyades en Allemagne
1
La canicule fait grimper les noyades en Allemagne
Les signes d&#039;une escalade de la guerre en Ukraine se multiplient
1
Les signes d'une escalade de la guerre en Ukraine se multiplient
de Tobias Schibilla
Des navires circulent dans le détroit d&#039;Ormuz
5
Des navires circulent dans le détroit d'Ormuz
de Team watson
Thèmes
Le zoo de Zurich présente ses nouveaux ours à lunettes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump remplace un sénateur décédé par la soeur de ce sénateur
La sœur de Lindsey Graham reprendra le siège sénatorial du républicain décédé samedi, avec la bénédiction de Donald Trump.
Le gouverneur de Caroline du Sud (sud-est) Henry McMaster a annoncé lundi que le sénateur Lindsey Graham, décédé subitement samedi, serait remplacé par sa soeur pour la fin du mandat, après que cette dernière a reçu le soutien public de Donald Trump.
L’article