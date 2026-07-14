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Incendie de la forêt de Fontainebleau: des suspects interpellés

La forêt de Fontainebleau brûle depuis dimanche.
Les quelque 850 pompiers en lutte contre les flammes espèrent fixer le feu dans la journée.Keystone

Incendie hors norme près de Paris: des suspects interpellés

Plus de 1900 hectares de la forêt de Fontainebleau ont déjà été ravagés par les flammes. La piste d'un incendie volontaire est étudiée.
14.07.2026, 08:3114.07.2026, 08:31

Les incendies qui font rage depuis dimanche après-midi dans la forêt de Fontainebleau, non loin de Paris, avaient parcouru plus de 1900 hectares mardi matin, a-t-on appris auprès des pompiers de Seine-et-Marne. Ce chiffre, qui date du milieu de la nuit, devrait évoluer dans la journée, alors que le feu continue de progresser, a déclaré à l'AFP le commandant Paul-Edouard Laurain, porte-parole du service départemental d'incendie et de secours (Sdis).

Les quelque 850 pompiers en lutte contre les flammes espèrent fixer le feu dans la journée, a-t-il précisé. «Avec l'aide des Canadair, notamment, ça devrait être un objectif qu'on espère tenable», a indiqué Laurain.

epa13109804 A Canadair firefighter airplane drops water during a fire in the Fontainebleau forest in Acheres-la-Foret, France, 13 July 2026 (issued 14 July 2026). EPA/GAUTHIER BEDRIGNANS
Un Canadair mobilisé contre l'incendieKeystone

Les quatre avions bombardiers d'eau, qui ont été engagés dans la journée de lundi, une première pour l'Ile-de-France, ont dû interrompre leurs rotations pendant la nuit et vont reprendre leur activité au petit matin.

Pour la journée de mardi, «on s'attend, même si on aura un vent moindre par rapport à hier (lundi), à avoir des températures qui vont rester identiques», a signalé le commandant, alors que les conditions météorologiques ont jusqu'à présent été défavorables à la lutte contre le feu avec de la chaleur, du vent et un air sec.

Avec un briquet, les mains étaient de suie

Les pompiers doivent affronter deux principaux incendies dans la forêt, poumon vert de Paris. Le premier s'est déclaré dimanche en fin d'après-midi autour de l'A6 et a entraîné la fermeture d'une partie de l'autoroute. Le deuxième a démarré lundi après-midi dans le secteur de la Faisanderie, non loin de la ville de Fontainebleau.

Deux suspects ont été interpellés, a annoncé lundi soir le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui avait évoqué dès la matinée la piste d'un incendie volontaire. L'un des deux suspects est un jeune homme de 18 ans, qui n'est pas connu des services de police.

L'énorme incendie près de Paris pourrait avoir «une origine volontaire»

Il a été interpellé avec un briquet sur lui et ses mains étaient recouvertes de suie, d'après une source proche du dossier. (jzs/ats/afp)

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