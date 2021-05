International

Le gouvernement américain saisit les fauves de Joe Exotic



Image: Instagram/joe_exotic

Cette opération pourrait fournir la base d'un nouvel épisode de «Tiger King»: le gouvernement américain a saisi 68 lions, tigres et autre panthère autrefois propriétés de l'exubérant Joe Exotic.

Au total, les autorités ont confisqué 45 tigres, six lions, 11 ligres (croisement de lion et tigre) et une panthère noire, autrefois propriétés de Joe Exotic. On ne sait pas où ils ont été transférés.

Les fauves n'étaient ni nourris, ni soignés, ni abrités de manière adéquate, si bien que trois grands félins de moins un an sont morts de malnutrition.

Documentaire à succès

«Au royaume des fauves» («Tiger King» en version originale), est l'un des programmes les plus regardés de l'histoire de Netflix. Ce documentaire retrace la vie de Joe Exotic, 58 ans et de son vrai nom Joe Maldonado-Passage, qui a amassé une petite fortune grâce à un zoo ouvert en 1999 dans l'Oklahoma.

Il a été condamné en janvier 2020 à 22 années de prison pour avoir tenté de faire assassiner son ennemie intime, Carole Baskin, une militante de la cause animale qui critiquait ses méthodes.

L'ancien partenaire économique de Joe Exotic, Jeff Lowe, et sa femme Lauren, lui avaient officiellement racheté le zoo un an avant sa condamnation, et avaient continué à gérer le «Greater Wynnewood Exotic Animal Park». (ats)