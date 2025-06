L'engin volant ressemble à un insecte. Image: CCTV / Imago

La Chine a une nouvelle arme minuscule

La Chine a présenté un mini-drone à usage militaire, aussi petit qu'un insecte et presque invisible à l'œil nu.

Des scientifiques chinois ont mis au point un drone aussi petit qu'un moustique, destiné à des opérations furtives, c'est ce qu'indique le South China Morning Post. Ce minuscule robot volant a été conçu à l'Université nationale de technologie de la défense (NUDT), en Chine centrale.

Dans un reportage de la chaîne de télévision d'Etat CCTV 7, un étudiant de l'université présente le prototype: un petit drone en forme de tige, doté d’ailes et de fines pattes. Il est principalement destiné à des missions de reconnaissance et à des interventions en terrain difficile.

Une technologie au service de missions complexes

Le principal défi dans le développement réside dans la miniaturisation. Les capteurs, le moteur, le système de contrôle et l'alimentation énergétique doivent être intégrés dans un espace très restreint. Pour cela, les chercheurs s'appuient sur des techniques issues de la microtechnique, de la science des matériaux et de la bionique.

Outre le drone en forme de mouche, la vidéo présentait d'autres innovations techniques issues de l'université, notamment des machines humanoïdes et des micro-aéronefs à quatre ailes.

Le plus petit mini-drone militaire vient de Norvège

Le nouveau drone chinois rappelle le drone «Black Hornet» du fabricant norvégien Prox Dynamics. Reconnu comme le plus petit drone opérationnel au monde, il est utilisé par plusieurs forces armées.

Le mini-drone offre une autonomie de vol de 25 minutes, est presque silencieux et peut détecter des pièges explosifs ainsi que des véhicules terrestres sans pilote. De la taille d'une poche, il peut transmettre des vidéos en direct et des images HD, et est également utilisé par l'armée allemande (t-online).

