Pancho et Lefty sont tirés d'affaire. cameron park zoo

Ce serpent à deux têtes a eu un vilain torticolis (mais il va mieux)

Une blessure au cou en 2021 l'a tenu éloigné de son zoo pendant plus de deux ans. Récemment, ce serpent bicéphale a pu réintégrer son enclos au Texas. La raison de la lésion? Les deux têtes étaient parties dans des directions opposées.

Plus de «International»

Tout est bien qui fini bien pour ce serpent bicéphale américain. Ou plutôt, pour Pancho et Lefty, puisque les deux têtes, dotées chacune d'un cerveau, sont indépendantes. Après deux ans de soin, l'animal a pu réintégrer son zoo de Cameron Park à Waco, au Texas, où il est une véritable star. Découvert en 2016, ce mâle d'environ sept ans, qui semble tout droit échappé d'un récit de la mythologie grecque, a déjoué les pronostics, les animaux à deux têtes ne vivant généralement que quelques jours, quelques mois pour les plus chanceux.

Petit, il était si mignon. Ils étaient si mignons. cameron park zoo

Le serpent s'était blessé en février 2021, alors que Pancho et Lefty étaient partis dans des directions opposées, occasionnant une lourde blessure au cou gauche. L'animal a mis une année à se remettre de la lésion, puis les vétérinaires ont décidé de lui accorder encore une année de repos.

Même si les deux têtes partagent le même corps, il y a parfois des tensions entre Pancho et Lefty, l'un essayant de prendre l'ascendant sur l'autre comme l'explique un responsable:

«La tête dominante est la tête droite; cependant, la tête gauche a ses propres idées» Brian Henley, superviseur des soins aux reptiles du zoo de Cameron Park à Waco, au Texas.

Pancho et Lefty mangent tous les deux, mais la tête droite dominante éloigne parfois son frère gaucher lorsque les souris sont au menu du zoo. Même si tout finit dans le même estomac, la tête droite semble bien plus gourmande que la gauche.

Mais ces tensions semblent dérisoires, Pancho et Lefty s'entendant manifestement assez bien. En tout cas, les deux frères n'ont a priori jamais tenté de s'entretuer, ce qui n'est pas le cas de tous les serpents bicéphales. En Chine, en 2015, un cobra à deux tête est né dans un élevage de serpents. En dix jours d'existence, les têtes du petit monstre venimeux avaient tenté à plusieurs reprises de décapiter l'autre.

Un corps, deux cerveaux, de nombreuses tentatives de meurtre: ce petit serpent chinois ne sait plus où donner de la tête. dr

On ignore ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, on ne peut qu'espérer que Pancho et Lefty, nommés ainsi en hommage à une chanson de country, ne tenteront pas de s'entretuer eux aussi. (max)

Voici des animaux hybrides (qui n'existent pas, si jamais...):

1 / 22 Envie de vous changer les idées? Voici des animaux hybrides source: imgur

Voici l'homme qui murmurait aux oreilles des alligators: